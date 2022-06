Društvena svijest među Hrvatima: Otkriveno koliko smo zadovoljni, evo i koji su najsretniji dijelovi Hrvatske

Jesu li Hrvati zadovoljni svojim osobnim životom? Prema podacima zadovoljstvo - dominira

Gotovo 70 posto Hrvata dosta su ili izrazito zadovoljni osobnim životom dok nezadovoljstvo preteže kod manje od 12 posto ispitanika. Među muškarcima i ženama nema značajnije razlike, ali je razlika zadovoljstvom života uočljiva prema obrazovanju, posebno dobi, pa tako s godinama opada zadovoljstvo. Najviše ga ima među Hrvatima od 18 do 30 godina (81 posto), najmanje među starijima od 70 (njih 59 posto), pokazalo je ekskluzivno terensko istraživanje o društvenoj svijesti u Hrvatskoj kojega je za RTL provela agencija Promocija plus od 23. svibnja do 15. lipnja na uzorku od 1054 ispitanika u cijeloj zemlji. Standardnu grešku je +/- 3,02 posto i razinu pouzdanosti od 95 %.

E sada; što južnije nije tužnije nego - veselije. Najzadovoljniji svojim životom su Dalmatinci, gotovo 75 posto, Zagreb i okolica su u prosjeku, slično je i u ostalim dijelovima zemlje, a životom su najmanje zadovoljni stanovnici Slavonije, ali i tu ih je zadovoljno 62 posto.