Pozitivne vibracije na devetoj Povorci ponosa u Splitu

Nekoliko stotina pripadnika i simpatizera LGTBQ zajednice upravo obilježava devetu splitsku Paradu ponosa šarenim đirom od Strossmayerova parka do Pjace, i onda opet do Đardina gdje će se do zalaska sunca uz glazbu i pozitivne vibracije slaviti život i ravnopravnost

Organizatorice, Nikolina Banić i Mirta Barić poručile su kako su dobile brojne prijetnje smrću te da su ih protivnici parade zasuli salvama uvreda na društvenim mrežama. O svemu je obaviještena i policija. No, nisu ni trena dvojile treba li se parada održati. Da su bile u pravu pokazalo se već oko 17 sati u Đardinu gdje se skupila šarena masa nasmijanih ljudi oboružanih transparentima i pozitivnim vibracijama, javlja Slobodna Dalmacija.