FOTO, VIDEO Požar na Braču ušao u jedno naselje: Vatrogasci se bore s vatrom i vjetrom

Pred Bračanima je duga i napeta noć
Požar koji je kasno sinoć izbio na Braču i dalje nije pod kontrolom.
Nakon što je prošao kroz Ložišća, Dračevicu, Bobovišća i Podhume, vjetar ga je tijekom dana preusmjerio prema pustinji Blaca.
Kako javlja Dalmatinski portal, vatra je ušla i u Velu Farsku.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje dodatnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi Dubrovnik i Šibenik te izvanredne dislokacije iz Vatrogasne zajednice Zadarske i Šibensko-kninske županije za požarište na otoku Braču.
Zapovjedio je i izvanredne dislokacije Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.
Vatrogasci s Brača ističu kako je požar u razbuktaloj fazi i kreće se prema Podhumama, nedaleko od Milne, javlja Slobodna Dalmacija.