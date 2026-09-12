FOTO, VIDEO Požar na Braču ušao u jedno naselje: Vatrogasci se bore s vatrom i vjetrom

Požar koji je kasno sinoć izbio na Braču i dalje nije pod kontrolom.

Požar na Braču vidljiv iz Splita

Požar na Braču vidljiv iz Splita Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Požar na Braču vidljiv iz Splita

Požar na Braču vidljiv iz Splita Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Nakon što je prošao kroz Ložišća, Dračevicu, Bobovišća i Podhume, vjetar ga je tijekom dana preusmjerio prema pustinji Blaca.

Kako javlja Dalmatinski portal, vatra je ušla i u Velu Farsku.