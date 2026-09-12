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FOTO, VIDEO Požar na Braču ušao u jedno naselje: Vatrogasci se bore s vatrom i vjetrom

M.Či.

12.09.2026 u 00:03

Požar na Braču
Požar na Braču Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DVD Bol/Facebook
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Pred Bračanima je duga i napeta noć

Požar koji je kasno sinoć izbio na Braču i dalje nije pod kontrolom.

Požar na Braču vidljiv iz Splita
  • Požar na Braču vidljiv iz Splita
  • Požar na Braču vidljiv iz Splita
  • Požar na Braču vidljiv iz Splita
  • Požar na Braču vidljiv iz Splita
  • Požar na Braču vidljiv iz Splita
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Požar na Braču vidljiv iz Splita Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Nakon što je prošao kroz Ložišća, Dračevicu, Bobovišća i Podhume, vjetar ga je tijekom dana preusmjerio prema pustinji Blaca.

Kako javlja Dalmatinski portal, vatra je ušla i u Velu Farsku.

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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje dodatnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi Dubrovnik i Šibenik te izvanredne dislokacije iz Vatrogasne zajednice Zadarske i Šibensko-kninske županije za požarište na otoku Braču.

Zapovjedio je i izvanredne dislokacije Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Vatrogasci s Brača ističu kako je požar u razbuktaloj fazi i kreće se prema Podhumama, nedaleko od Milne, javlja Slobodna Dalmacija.

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