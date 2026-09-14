VIDEO Požar na Braču ponovno se rasplamsao: Gori kod Milne, u akciji kanaderi i Air Tractor

Veliki požar na Braču ponovno se aktivirao. Vatra se rasplamsala na području Vidove gore, a vatrogasci koji već danima dežuraju na golemom požarištu pokušavaju spriječiti njezino daljnje širenje.
Vatrogasci se s požarom na Braču bore još od noći s četvrtka na petak, a i nakon višednevne intervencije na požarištu se pojavljuju nova žarišta.
Najnovije rasplamsavanje zabilježeno je kod Milne, gdje vatrogasne snage pokušavaju zadržati vatru unutar dosadašnjih granica požarišta, javlja Hrvatska vatrogasna zajednica.
Na požarištu trenutno djeluju zemaljske vatrogasne snage - 204 vatrogasca s 58 vatrogasnih vozila.
U gašenju trenutno sudjeluju i 2 protupožarna zrakoplova AT-802, dok bi uskoro prema požarištu trebala poletjeti i 2 Canadaira CL-415.
Izgorjelo više od 4000 hektara
Prema dosadašnjim procjenama, vatra je zahvatila više od 4000 hektara površine, što ovaj požar čini jednim od najvećih ovogodišnjih požara u Hrvatskoj.
Konačna šteta još nije poznata. Tek nakon što požar bude potpuno ugašen moći će se preciznije utvrditi razmjeri štete na objektima, infrastrukturi, poljoprivrednim površinama i vegetaciji.
Jedna od najdramatičnijih bitaka proteklih dana vodila se na području Milne, gdje se vatra opasno približila kućama. Vatrogasci su uspjeli obraniti naselje i spriječiti još teže posljedice.