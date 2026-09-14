VIDEO Požar na Braču ponovno se rasplamsao: Gori kod Milne, u akciji kanaderi i Air Tractor

Vatrogasci se s požarom na Braču bore još od noći s četvrtka na petak, a i nakon višednevne intervencije na požarištu se pojavljuju nova žarišta.

Najnovije rasplamsavanje zabilježeno je kod Milne, gdje vatrogasne snage pokušavaju zadržati vatru unutar dosadašnjih granica požarišta, javlja Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na požarištu trenutno djeluju zemaljske vatrogasne snage - 204 vatrogasca s 58 vatrogasnih vozila.

U gašenju trenutno sudjeluju i 2 protupožarna zrakoplova AT-802, dok bi uskoro prema požarištu trebala poletjeti i 2 Canadaira CL-415.