napad u školi

Dobre vijesti iz KBC-a Zagreb: Teško ozlijeđeni učenik izlazi s intenzivne

M. Šu./Hina

14.09.2026 u 13:20

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban
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Zdravstveno stanje učenika koji je nakon napada u Elektrotehničkoj školi zaprimljen u KBC Zagreb je stabilno, uz daljnji povoljan tijek oporavka, a danas bi trebao biti premješten iz Jedinice intenzivnog liječenja na klinički odjel, izvijestili su u ponedjeljak iz tog KBC-a

Nakon liječenja i intenzivnog nadzora u Jedinici intenzivnog liječenja, učenik će danas biti premješten na klinički odjel, gdje će se nastaviti njegovo liječenje, praćenje i oporavak. Liječnički i medicinski tim KBC-a Zagreb nastavlja pružati svu potrebnu zdravstvenu skrb te će i nadalje pažljivo pratiti njegovo zdravstveno stanje i poduzimati sve potrebne mjere u skladu s njegovim oporavkom, navode u priopćenju.

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Ističu i kako je u ovom trenutku najvažnije da se oporavak učenika nastavi u miru i uz odgovarajuću zdravstvenu skrb te mole predstavnike medija i javnost za razumijevanje i poštovanje privatnosti djeteta i njegove obitelji.

Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena, s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne nakon što je njega i djelatnicu škole u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik, koji je nakon toga uhićen i određen mu je istražni zatvor. 

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