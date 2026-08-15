PODRUČJE DINARE

Požar iz BiH prešao u Hrvatsku, angažirana vojska

L. F.

15.08.2026 u 12:12

Požar na Dinari
Požar na Dinari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska vatrogasna zajednica
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Požar otvorenog prostora s područja Bosne i Hercegovine jutros je prešao na hrvatsku stranu Dinare, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Županijski vatrogasni centar Šibensko-kninske županije požar je uočio putem sustava videonadzora. Na teren su odmah upućene vatrogasne snage.

U gašenju trenutačno sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik, JVP-a Knin te DVD-ova Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Na požarištu je i županijski vatrogasni zapovjednik.

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da je jutros u 10 sati angažirano i 26 pripadnika protupožarnog voda Hrvatske kopnene vojske koji će se pridružiti vatrogascima na terenu.

Požar na Dinari
Požar na Dinari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska vatrogasna zajednica

U gašenju sudjeluju i dva kanadera CL-415.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima ni o površini zahvaćenoj požarom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŽUPAN BOBAN

ŽUPAN BOBAN

Zašto se tijekom požara kod Omiša nije aktivirao SRUUK? 'Došlo bi do dodatne panike'
pakao na zemlji

pakao na zemlji

VIDEO Nova snimka iz središta vatrenog čudovišta koje je gotovo progutalo Omiš
strpljen, spašen

strpljen, spašen

Ogromna kolona na A1 prema moru, HAK upozorava vozače

najpopularnije

Još vijesti