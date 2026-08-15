Požar iz BiH prešao u Hrvatsku, angažirana vojska

Požar otvorenog prostora s područja Bosne i Hercegovine jutros je prešao na hrvatsku stranu Dinare, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Županijski vatrogasni centar Šibensko-kninske županije požar je uočio putem sustava videonadzora. Na teren su odmah upućene vatrogasne snage. U gašenju trenutačno sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik, JVP-a Knin te DVD-ova Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Na požarištu je i županijski vatrogasni zapovjednik.

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da je jutros u 10 sati angažirano i 26 pripadnika protupožarnog voda Hrvatske kopnene vojske koji će se pridružiti vatrogascima na terenu.