Povjerenstvo neće pokrenuti postupak zbog kadroviranja donatora HDZ-a jer nema nadležnosti niti se može miješati u takve predmete

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće pokrenuti postupak protiv premijera Andreja Plenkovića i bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića zbog prijave za političko kadroviranje dužnosnika u Ministarstvu poljoprivrede, ujedno donatora HDZ-a.

OD ŠESTINA DO VELE LUKE

Povjerenstvo je provjerilo navode iz prijave te utvrdilo da su trojica dužnosnika u Ministarstvu poljoprivrede - Marin Fak, Zdravko Tušek i Tugomir Majdak bili donatori HDZ-a u predizbornoj kampanji 2016. godine, pri čemu je Fak HDZ-u donirao 30.000 kuna, a Tušek i Majdak po 25.000 kuna.

Ivanjek je izvijestio da je povjerenstvo provjerilo imenovanja dužnosnika. Za Faka je utvrdilo da je do 2017. godine bio stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, a 2018. godine nakon nove sistematizacije radnih mjesta postao je načelnik sektora za poljoprivrednu politiku. Odluku o imenovanju potpisao je Tolušić.

Tušek je postao ravnatelj savjetodavne službe u Ministarstvu poljoprivrede, no povjerenstvo je utvrdilo da je za to mjesto bio raspisan javni natječaj, a u njegovu imenovanju nije sudjelovao nitko do dužnosnika iz prijave.

"Majdak je unaprijeđen u zamjenika ministra poljoprivrede, što je samo po sebi politička funkcija, a postao je dužnosnik prije novčane donacije HDZ-u", kazao je Ivanjek dodavši da zbog toga za njega povjerenstvo nije ni tražilo dodatne provjere u Ministarstvu poljoprivrede.

Ivanjek je istaknuo da prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa povjerenstvo nema ovlasti utvrđivati takve povrede, a iz samih činjenica teško je povući paralelu između dužnosnika.