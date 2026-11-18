Kineski predsjednik Xi Jinping, američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin okupili su se u srijedu na svečanoj večeri u kineskom gradu Shenzhenu, uoči prvog trilateralnog summita čelnika triju država koji će se održati u četvrtak
Kineska televizija prikazala je Putina kako prilazi Trumpu na svečanoj večeri, rukuje se s njim i kratko razgovara. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastala 2025. u Anchorageu na Aljasci.
Xi je u južnom kineskom gradu ugostio Trumpa, Putina i ostale čelnike koji sudjeluju na sastanku Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC). Prije svečane večere čelnici su pozirali za zajedničku fotografiju. Trump, Xi i Putin službeno će se sastati u četvrtak na prvom trilateralnom summitu čelnika Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije.
Trump je najavio da na sastanku namjerava razgovarati o smanjenju svjetskih zaliha nuklearnog oružja. Iako se ne očekuje postizanje neposrednog dogovora, summit bi mogao otvoriti put detaljnijim pregovorima.
Očekuje se da će jedna od tema razgovora biti rat Rusije i Ukrajine. Trump već dulje nastoji posredovati u njegovu okončanju te uvjeriti Xija da izvrši pritisak na Putina kako bi pristao na mirovno rješenje.
Kremlj je priopćio da Putin očekuje i zaseban sastanak s Trumpom. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je za rusku državnu televiziju da dvojica predsjednika imaju širok raspon tema za razgovor te da će u Shenzhenu imati nekoliko prilika za susret.
Xi razgovarao s Putinom i zagrlio Trumpa
Xi i Putin razgovarali su i zajedno objedovali prije Trumpova dolaska. 'Vrlo nam je drago što smo ovdje među prijateljima', rekao je Putin. Obojica čelnika u obraćanjima poslovnim predstavnicima na summitu APEC-a pozvala su na jačanje međunarodne suradnje, a Xi je istaknuo potrebu za većom otvorenošću u trgovini.
Xi je u srijedu osobno dočekao Trumpa u zračnoj luci u Shenzhenu. Snimke koje je kineska televizija prenosila uživo prikazale su dvojicu predsjednika kako se grle, što je rijetka gesta tijekom diplomatskih susreta u Kini. Prema pisanju kineskih državnih medija, Xi je Trumpu rekao da mu uzvraća gostoprimstvo nakon što ga je američki predsjednik osobno dočekao u zračnoj luci tijekom njegova posjeta Sjedinjenim Državama u rujnu.
Kina nastoji iskoristiti summit kako bi se predstavila kao ključan partner u svjetskom gospodarstvu. Xi je na svečanoj večeri istaknuo preobrazbu Shenzhena iz ribarskog sela u veliku metropolu kao primjer inovacija.