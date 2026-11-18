Kineski predsjednik Xi Jinping, američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin okupili su se u srijedu na svečanoj večeri u kineskom gradu Shenzhenu, uoči prvog trilateralnog summita čelnika triju država koji će se održati u četvrtak

Kineska televizija prikazala je Putina kako prilazi Trumpu na svečanoj večeri, rukuje se s njim i kratko razgovara. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastala 2025. u Anchorageu na Aljasci. Xi je u južnom kineskom gradu ugostio Trumpa, Putina i ostale čelnike koji sudjeluju na sastanku Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC). Prije svečane večere čelnici su pozirali za zajedničku fotografiju. Trump, Xi i Putin službeno će se sastati u četvrtak na prvom trilateralnom summitu čelnika Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije.

Trump arrives at APEC Economic Leaders' Meeting accompanied by live music from Chinese performers https://t.co/4RMZygITCZ — RTBreaking (@RT_Breaking_) November 18, 2026

Trump je najavio da na sastanku namjerava razgovarati o smanjenju svjetskih zaliha nuklearnog oružja. Iako se ne očekuje postizanje neposrednog dogovora, summit bi mogao otvoriti put detaljnijim pregovorima. Očekuje se da će jedna od tema razgovora biti rat Rusije i Ukrajine. Trump već dulje nastoji posredovati u njegovu okončanju te uvjeriti Xija da izvrši pritisak na Putina kako bi pristao na mirovno rješenje. Kremlj je priopćio da Putin očekuje i zaseban sastanak s Trumpom. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je za rusku državnu televiziju da dvojica predsjednika imaju širok raspon tema za razgovor te da će u Shenzhenu imati nekoliko prilika za susret.

Xi Jinping once again holds a welcoming ceremony for Trump as he arrives in China. https://t.co/yntHotnlWv — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026