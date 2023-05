Hoće li rodiljne naknade skočiti do 15.000 kuna mjesečno? Akrap: Trebamo dugoročna rješenja

Ipak, ono što se zna izmjene su i dopune Zakona o doplatku za djecu koje dolaze u posljednjem tromjesečju ove godine.



'To nije tako jednostavan posao, nama je cilj da naša djeca doista dobiju taj doplatak, da to bude viša cijena to jest viši iznos koji je sad, ali isto tako i da ga pravednije podijelimo među korisnicima', rekla je Josić.



Demograf i akademik Anđelko Akrap rekao je da je strategija dobra, ako se ostvari, ali upozorava kako demografija nije trenutačni problem te da mu se tako ne može pristupiti, nego moramo gledati dugoročna rješenja.



'Znate koje su to hitne mjere da se donese dugoročna populacijska politika. Dakle, ove palijativne pojedinačne mjere ne daju rezultate, to su pokazala iskustva razvijenijih zemalja koje su postigle neke učinke. To je bolest industrijske civilizacije, s njom se treba ozbiljno suočiti i liječiti to', poručio je Akrap.



Za novi dokument u proračunu bi trebalo pronaći namjanje 270 milijuna eura, a njegova konačna verzija u javnu raspravu trebala bi biti upućena do 15. srpnja.