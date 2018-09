Potrošili na plaće 264 posto više od dopuštenog: Žive li tu pijani milijarderi ili je nešto drugo u pitanju?

Među suhoparnim, birokratskim izvještajima Državnog ureda za reviziju našlo se i jedno o Općini Lišane Ostrovičke. Kažu, na plaće su potrošili 264 posto više novca nego što su smjeli. Žive li u Lišanima Ostrovičkim, maloj općini s nešto više od 600 duša u zadarskom zaleđu, pijani milijarderi ili nešto drugo ne štima? Općinski načelnik Ivica Musić kaže za tportal: 'A što ja sad tu mogu!? Mogu dat' svima otkaze i ključ u bravu'

Pravda nam se da je to 'tako od davnina, da on nove ljude nije zapošljavao'. 'Ili ćemo mijenjat' zakon ili radit' reformu i reorganizaciju. Ja mogu dat' svima otkaze i ključ u bravu', kaže nam rezignirano.

No vratimo se na broj općinskih službenika. Musić ih je nabrojao sedam . Pitamo ga smatra li da je možda ipak nelogično to da se za 600-tinjak ljudi brine toliko službenika, a kaže kako 'realno gledajući' oni jesu mala općina, no kako se pripajanje nije pokazalo kao zgoditak.

'Bili smo mi u sastavu većih pa nije bilo dobro. Onda se dobivaju mrvice, a mi svake godine nešto uložimo. Možemo se mi spojit' s Benkovcem, no onda bi se benkovački gradonačelnik morao brinut' o ukupno 44 naselja. Pa ne može to ni obić', a kamoli uložit' u svako naselje', smatra Musić.

Zaposlenih je malo, umirovljenika puno, a oni što rade - rade u Benkovcu, Zadru, Šibeniku… Poljoprivreda je na niskim granama, a u Lišanima ima jedno poduzeće za cestovni prijevoz te klaonica.

Nema puno izbora, a puno izbora nije imao ni on kada je raspisao natječaj za radno mjesto pročelnice u općini. 'Javila se tek jedna cura, no nije ispunjavala jedan od uvjeta, nije imala dovoljno iskustva, a smatrali smo da je manji grijeh da ju ostavimo… Nemam ja u mome mistu nikoga s tim uvjetima', žali se Musić.

Političke igre

A politička situacija u Lišanima Ostrovičkim napeta je kao i u ostatku države. Musić je bivši HDZ-ovac, dok je drugi mandat na lokalnim izborima 2017. dobio kao nezavisni kandidat. Tu je i izvor, smatra, dosta problema.

Naime, ljudi su se bunili jer nije živio u Lišanima, već u Bokanjcu u Zadru. Ako je načelnik, smatrali su, neka dijeli dobro i zlo s ljudima. Dva puta su mu, kažu, slali policiju da provjeri gdje živi. Dok je bio u HDZ-u, toga, kaže, nije bilo.

Pitamo ga je li se preselio? 'Živim u Lišanima, a to što odem do Zadra - ne koristim putni trošak ili službeni auto. Oni su mene prijavljivali, policija je dolazila u kuću u Zadar. Tamo me nisu našili. Pa su došli u Lišane i tamo su me našli. Otkad sam ih pobijedio, šalju mi policiju, a ja im kažem - što me više napadate, ja imam više energije za rad.'

Kaže da je deveti načelnik te kako se prethodnih sedam urotilo protiv njega da ga sruše.