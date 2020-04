Na Facebook stranici 'Kohom Koordinacija Obiteljske Medicine' objavljeno je ispovijest Nataše Ban Toskić, spec.obiteljske medicine o položaju dvije tisuće liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj u doba koronavirusa

Neka se čuje i zna, iako to nikom na Vrhu ne pada na pamet, radimo lavovski posao!

Podignimo glave, budimo ponosni, samouvjereni, jasni, dosljedni, sačuvajmo profesionalni i ljudski integritet, kao pojedinci i kao struka.

Zadatci koji nam se svakodnevno delegiraju pod parolom " to će obiteljski liječnik" dohvaćaju apsurdne visine. Kao da mi nemamo svoj sadržaj, opseg i metode rada, kao da do sada nismo ništa radili, kao da nas ima na bacanje, a nema. Nema. Nije nas bilo dovoljno ni do sada. Trošilo nas nemilice. A sad je tek pravi vatromet potrošnje, nerazuman.