Potres u Pleso prijevozu: Smijenjen šef i podignuta kaznena prijava zbog manjka 1,2 mil. eura

Sukus je to odgovora koji smo dobili od Ranka Ilića , direktora Zračne luke Zagreb , koja je uz Čazmatrans-Nova suvlasnik Pleso prijevoza. Zbog poreznog duga od 340 tisuća eura Pleso prijevozu ovoga je mjeseca blokiran račun. U odgovoru na naš upit Ilić je naveo da je račun blokiran zbog duga Poreznoj upravi, odnosno zbog višemjesečne neisplate doprinosa za plaće i poreze.

Madunić se u petak tijekom dana nije javljao na pozive, no javio se nakon objave teksta. Kazao je kako on nikakvu odluku o smjeni nije dobio te da će uredno u ponedjeljak doći na posao. Upitan za komentar kaznene prijave, nazvao ju je 'smiješnom'.

Kad smo u četvrtak nazvali Marija Madunića da komentira neisplatu plaća, porezno dugovanje i sve ostalo, on nam je odgovorio da 'tvrtka ima problema, ali da plaće idu uskoro', iako u tom trenutku, za što još nismo imali potvrdu, nije više bio predsjednik Uprave.

Vlasnička struktura

Pleso prijevoz ima 74 zaposlena, bavi se prijevozom putnika i robe od aerodroma do terminala u gradovima. Tvrtka je nastala 1994. izdvajanjem voznog parka Croatia Airlinesa u posebno poduzeće. Društvo je do 2013. godine bilo u vlasništvu ZLZ-a i Croatia Airlinesa, ali tada je provedeno restrukturiranje zračnog prijevoznika u kojem je on svojih 50 posto udjela u Pleso prijevozu prodao tadašnjem Croatia busu, a oni su pak svoj udio svoj prodali Čazmatransu. ZLZ je pak u 55-postotnom vlasništvu države, 35 posto Grada Zagreba, dok po pet posto imaju Velika Gorica i Zagrebačka županija.