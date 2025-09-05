Poslodavci u zdravstvu protiv smjene Grbe Bujević: 'Ravnatelji se ne smjenjuju na ulici'

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u petak se usprotivila zahtjevima Udruge Hitna uživo 194 za smjenu ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grba-Bujević, poručivši kako se ravnatelji ne smjenjuju "na ulici", nego isključivo kroz zakonom propisan postupak
"Javno izneseno mišljenje ili stav ne može i ne smije biti razlog za smjenu. Smjena ravnatelja ozbiljan je i strogo propisan proces koji proizlazi isključivo iz zakona i Statuta Zavoda, a nikako iz javnog pritiska", stoji u priopćenju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR).
Naglašavaju kako osobne netrpeljivosti ne mogu utjecati na izbor ili razrješenje ravnatelja te da takvi pritisci stvaraju "atmosferu linča i osobnog progona, što je neprihvatljivo i za institucije i za širu javnost".
UPUZ-HR podsjeća da je Grba-Bujević bila ključna u uspostavi i organizaciji sustava hitne medicinske službe u Hrvatskoj te da je njezin doprinos u edukaciji kadrova i standardizaciji službe temelj današnje hitne medicine.
Udruga upozorava i da se rasprava o beneficiranom radnom stažu mora voditi na temelju stručnih i financijski održivih analiza. "Treba odgovoriti na pitanja koliko bi takva mjera koštala zdravstveni sustav, tko bi je platio i hoće li doista zadržati ljude u sustavu ili će oni čim steknu uvjete otići", objašnjavaju.
Istodobno, UPUZ-HR naglašava kako cijeni izuzetno odgovoran posao djelatnika hitne službe, ali rješenja moraju biti utemeljena na zakonu i održivosti proračuna.
"Odgovornost za vođenje sustava ne može se svoditi na osobne napade. Pozivamo sve udruge, sindikate i aktere u zdravstvu da se suzdrže od diskvalifikacija te da kroz institucije i zakonske procedure nastavimo raditi na poboljšanju statusa djelatnika hitne medicine i sigurnosti pacijenata", poručuju.
Udruga Hitna uživo 194 i Sindikat Hitne medicine najavili su prosvjed 1. listopada u Zagrebu, na kojem će tražiti povrat beneficiranog radnog staža i donošenje zakona o hitnoj medicinskoj službi.
Uz to, najavili su i zahtjev za smjenu Grba-Bujević zbog, kako tvrde, njezinih izjava da djelatnici hitne ne žele beneficirani staž. Naglašavaju kako su hitnjaci jedina žurna služba u zemlji bez tog prava, koje već godinama imaju policija i vatrogasci.