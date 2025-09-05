Poslodavci u zdravstvu protiv smjene Grbe Bujević: 'Ravnatelji se ne smjenjuju na ulici'

"Javno izneseno mišljenje ili stav ne može i ne smije biti razlog za smjenu. Smjena ravnatelja ozbiljan je i strogo propisan proces koji proizlazi isključivo iz zakona i Statuta Zavoda, a nikako iz javnog pritiska", stoji u priopćenju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR).

Naglašavaju kako osobne netrpeljivosti ne mogu utjecati na izbor ili razrješenje ravnatelja te da takvi pritisci stvaraju "atmosferu linča i osobnog progona, što je neprihvatljivo i za institucije i za širu javnost".

UPUZ-HR podsjeća da je Grba-Bujević bila ključna u uspostavi i organizaciji sustava hitne medicinske službe u Hrvatskoj te da je njezin doprinos u edukaciji kadrova i standardizaciji službe temelj današnje hitne medicine.

Udruga upozorava i da se rasprava o beneficiranom radnom stažu mora voditi na temelju stručnih i financijski održivih analiza. "Treba odgovoriti na pitanja koliko bi takva mjera koštala zdravstveni sustav, tko bi je platio i hoće li doista zadržati ljude u sustavu ili će oni čim steknu uvjete otići", objašnjavaju.