Predsjednički kandidati poslali posljednje poruke prije izbora u nedjelju

Dva dana dijele nas od predsjedničkih izbora. Šestero predsjedničkih kandidata odmjerili su snage u sučeljavanju na RTL-u, posljednjem uoči izborne šutnje. Iako je kandidata osmero, aktualni predsjednik i predsjednički kandidat Zoran Milanović rekao je ranije da ne planira doći na debatu, a kandidat Dragan Primorac, kojeg podržava HDZ, rekao je da ni on neće doći ako ne dođe Milanović

Završna obraćanja Svaki od kandidata na kraju je imao po minutu za završno obraćanje i uvjeravanje birača zašto su on/a najbolji izbor za predsjednika, odnosno predsjednicu. Jonjić: 'U proteklih sedam mjeseci obišao sam 63 grada u Hrvatskoj i BiH, a zauzvrat sam dobio ukupno 24 sekunde na svim televizijama s nacionalnom koncesijom. Postojala je svjesna nakana da se ta kandidatura blokira i da nam predsjednika odaberu mediji koji su u tuđinskom vlasništvu. Ne dopustite da se to dogodi. Vi ste oni koji birate i odlučujete i kao što ste '91. obranili Hrvatsku tako i sada zaokruživanjem jednog imena - omogućit ćete da procvjeta demokracija i da se okrenemo budućnosti.' Lozo: 'Stojim pred vama jednako kao što sam stajala kad sam najavila kandidaturu. Odlučna da se zalažem protiv jugoslavenizma i politika srpskog svijeta. Stvorimo zajednički uvjete da se brinemo o građanima u BiH jednako kao i Hrvatima u drugim zemljama. Da stvorimo uvjete za povratak raseljenih, da učinimo Hrvatsku prehrambenu i energetski neovisnu.' Bulj: 'Narode moj, kao autentičan čovjek iz naroda, kandidirao sam se. Kao čovjek uvijek sam bio na braniku domovine kad je bilo najpotrebnije. Kao mladić, 2000-ih kao čovjek koji je branio generale, branio sam i radnike tvornica koje su bile opljačkane. Zbog toga sam suđen i zatvaran. Suprostavio sam se Ivi Sanaderu kad je progonio Antu Gotovinu. Branio sam vas od koronamjera, stao sam uz vas kad je bilo najpotrebnije.' Tokić Kartelo: 'Dragi moji ljudi, ne treba nam predsjednik koji drži govore - treba nam predsjednik koji zna raditi. Trebaju nam ljudi koji pune proračun. Niste nikad bili bliže promjenama. Vratit ću povjerenje u insitutciju predsjednika i pokazati da politika može biti moralna. Ovo je vaše najjače oružje, ne vjerujte anketama. Ni Trumpu nisu davali šanse, izađite na izbore, budite hrabri jer svaki glas je bitan. Želim ostvariti vaše snove.' Selak Raspudić: 'Moja poruka je vrlo jednostavnoa. Kada sam ušla u političku priču, ušla sam kao potpuno nezavisna i nestranačka. Bila sam sama, a danas više nisam. Želim poručiti da sam ušla da bi ljudi imali za koga glasati. Matematika je jednostavna - ako vam odgovara današnje stanje, glasajte za koga god želite jer će pobijediti Milanović. Ali ako želite promjenu - jedina sam koja ga može pobijediti u drugom krugu. Ne rasipajmo glasove.' Kekin: 'Postavila sam pitanje na početku kampanje - čemu služi država. Da omogući osnovne za dobar život i da pravedno raspolaže zajedničkim resursima. Svakodnevno gledamo urušavanje tih vrijednosti. Naša generacija ima zadatak da tome kaže dosta jer se radi o našim životima i životima naše djece. Glavna bitka naše generacije jest da izborimo socijalnu državu i to ne mogu učiniti stare garniture, oni su svoje dali. Naša generacija mora izboriti promjenu. Ja ću biti predsjednica nove generacije kojoj će to biti glavni cilj i zadatak.' Pitanje SOA-e Kandidati iznose različite stavove o važnosti i funkciji Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), kako bi se njome trebalo upravljati i što bi trebalo promijeniti. Selak Raspudić ističe da je potrebno osigurati stručnost u kadroviranju unutar SOA-e, a ne političko zapošljavanje. Također naglašava važnost redovitih sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i smjernica za rad SOA-e, te je izričito kritizirala Ivanu Kekin zbog njezinog stava o Domovinskom ratu, navodeći da ju je to iznenadilo: 'Moramo imati sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i godišnje smjernice za rad. Treba se kadrovirati po kriterijima stručnosti... Trebala nam jaka SOA, ali stručna, ne politička. Kekin me iznenadila jer je u svom programu Domovinski rat naziva mitom... Ovo je potpuno drugačije od onog što je zagovarala. Što to u Domovinskom ratu smatrate mitom?' Tomislav Jonjić ističe da činjenica da se o tajnim podacima govori javno pokazuje ozbiljan problem u sigurnosnom sustavu, te smatra da bi trebalo poduzeti korake da se stanje popravi. Branka Lozo fokusirala se na širi kontekst povijesti i identiteta, predlažući da Sabor usvoji deklaraciju o zločinima Josipa Broza Tita, te da bi trebalo zamijeniti obilježavanje Dana antifašističke borbe s proslavama hrvatskih pobjeda u Domovinskom ratu. To bi, prema njezinu mišljenju, također pridonijelo boljoj sigurnosti i zaštiti nacionalnog interesa. Tokić Kartelo naglašava važnost čelništva u SOA-i i smatra da ključna osoba na čelu agencije mora imati potpunu odgovornost i stručnost: 'Važno bi mi bilo tko je na čelu SOA-e. Osoba od stopostotne odgovornosti koja poznaje sustav i može odabrati suradnike.' Ivana Kekin naglasila je potrebu za profesionalizacijom SOA-e, ali i za većim ulaganjem u borbu protiv organiziranog kriminala. Također se osvrnula na kritike Selak Raspudić o Domovinskom ratu kao 'mitu' u svom programu: 'Dobro je da se Selak pridružila ovima koji mjere domoljublje.' Miro Bulj snažno ističe važnost tajnih službi i sigurnosti, naglašavajući da takve stvari nemaju cijenu. O mimohodi za Oluju Tokić Kartelo smatra da proslava Oluje nije rasipanje, već da je to dan ponosa, kojeg on osobno slavi svake godine s prijateljima: 'Ponosan sam na to sve.' Bulj smatra da bi proslava Oluje trebala biti svenarodni skup, obilježen s poštovanjem prema braniteljima i pobjedi. 'Da Thompson pjeva...' Selak Raspudić također podržava mimohod, ali napominje da bi trebao biti dostojanstven i s jedinstvom, bez podjela, poput onih koje se događaju pod trenutnim predsjedništvom: 'Ako Milanović ostane, imat ćemo situaciju gdje smo svjedočili dvama kolonama...' Tomislav Jonjić ističe da mimohodi nisu 'jeftine parade kojima je svrha pokazivanje odora', već prilika za pokazivanje dostojanstva i rodoljublja. Lozo smatra da bi proslava Oluje trebala biti dostojanstvena, baš kao i drugi državni blagdani, te da trenutni državni vrh nije dovoljno domoljuban, što dovodi do omalovažavanja Oluje: 'Proslavi Oluje treba vratiti dostojanstvo. Zbog toga što državni vrh i Milanović nisu dovoljno domoljubi imamo ovakvu situaciju da se Oluja omalovažava.' Ivana Kekin također podržava obilježavanje svih važnih blagdana, uključujući Oluju i Vukovar, naglašavajući važnost ujedinjenja u obilježavanju tih dana: 'Drago mi je da je Lozo rekla da treba obilježavati sve praznike. Apsolutno bih obilježavala sve praznike, naravno i Oluju i Vukovar, kao i Dan antifaštičke brobe... Apsolutno da.' O vojnom roku 22:05 Kandidati su upitani o uvođenju obveznog vojnog roka. Bulj kaže da je obavezni vojni rok trebalo zadržati; smatra da je sigurnost Hrvatske i spremnost vojske ključna za budućnost zemlje. Dodao je i da generacije danas ne znaju kako izgleda puška i nemaju osnovnu vojnu obuku: 'Hrvatska vojska treba brinuti o sigurnosti i pomoći policiji na granicama. U ovome trenutku imamo generaciju koja ne zna kako izgleda puška... To je veliki promašaj. Vrlo bitna je sigurnost, obrana...' Tomislav Jonjić podržava jačanje vojske, smatra da je Hrvatska, zbog svoje povijesti i sadašnje geopolitičke situacije, izložena prijetnjama, posebno iz velikosrpskog okruženja. Također se zalaže za snažniju obranu zemlje: 'Mi smo kao narod i država izloženi višestoljetnoj prijetnji, koja postoji i danas. I danas nam prijeti velikosrpski svijet... Ja sam također za jačanje vojske...' Lozo također podupire uvođenje obveznog vojnog roka. Kaže da bi trebao trajati najmanje četiri mjeseca. Osim toga, zalaže se za jačanje profesionalne vojske, bolju opremu, naoružanje i vojnu spremnost. Ivana Kekin protivi se vraćanju obveznog vojnog roka; smatra da su resursi ograničeni i da je bolje 'ulagati u profesionalnu vojsku, gdje bi trebali uvesti privlačne uvjete'.

Stavovi u Srbiji i Aleksandru Vučiću 22:00 Kandidati su objasnili svoj stav prema Srbiji i Aleksandru Vučiću. Ivana Kekin kaže da bi kao predsjednica prihvatila poziv Vučića za posjet Beogradu, ali naglašava da bi odbila bilo kakvo savezništvo s njim zbog njegovih postupaka u zemlji. Fokusirala bi se na pitanje nestalih osoba i uvijek podržavala borbu za slobodnu, demokratsku Srbiju: 'Nametnula bih kao temu pitanje nestalih u ratu.' Selak Raspudić ističe da se ne bi miješala u unutarnje političke odnose Srbije, ali smatra da bi bilo važno kako se lideri ponašaju prema povijesti i prošlim ratovima, kao i odnos prema Hrvatskoj: 'Ono što me itekako zanima jest tko je na čelu države. Glinski huškač je tvrdio u Dubrovniku da ne zna što je srpska agresija na Hrvatsku - sigurno nije partner.' Tokić Kartelo istaknuo je važnost dijaloga s Srbijom, smatra da se problemi ne mogu riješiti bez komunikacije: 'Tko god je na čelu države, birala ga je ta nacija i treba razgovarati. Ako ne razgovaramo, ne možemo ništa riješiti. Pa i pitanje nestalih. Problem svih vas je što ste toliko loših riječi izgovorili jedni drugima da vam je teško sjesti za stol.' Tomislav Jonjić ne vidi bitne razlike među bivšim srpskim predsjednicima, kao što su Boris Tadić, Vojislav Koštunica i Aleksandar Vučić, smatrajući da svi oni 'dijele istu velikosrpsku politiku koja uključuje pokušaj dominacije nad hrvatskim jezikom i kulturnim nasljeđem'. Miro Bulj ima najstroži stav prema Srbiji, zahtijevajući blokadu njenih pregovora s Europskom unijom dok ne ispunjava određene uvjete, kao što su ratna odšteta, odgovor na pitanja o nestalim osobama i isprika za vojnu štetu koju je nanijela Hrvatskoj: 'Odmah blokirati Srbiju u pregovorima s EU-om dok ne plate ratnu odštetu, ne kažu gdje su nestali, ispričaju se za vojnu štetu.'

O Donaldu Trumpu 21:55 Predsjednički kandidati različito percipiraju starog-novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Govoreći o novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Miro Bulj je kazao da on 'donosi nadu mira'. 'On promovira da će mirom rješavati ratne sukobe koji mogu prerasti u svjetske sukobe. Ja osobno bih podržavao mirotvornu politiku. Tu sam na strani politike koju on najavljuje. Mislim da je to dobra poruka', rekao je Bulj. Tokić Kartelo ustvrdio je da je on zapravo 'jako sličan Trumpu': 'Sličan sam Trumpu, njemu agencije nisu davale šansu, proglašavali su ga klaunom, a postao je predsjednik'. Tokić Kartelo kaže i da je Trump poput njega poduzetnik i smatra da imaju dodirne točke, iako Trump 'nije ispunio svoja obećanja o promjeni svijeta'. 'Dobio je apsolutnu moć, obećavao je da će promijeniti svijet. On je globalist koji gleda samo svoje interese, poduzetnik je kao i ja, tako da imamo dodirnih točaka, sigurno ćemo se susresti', ustvrdio je. Branka Lozo podržava Trumpa zbog njegovog stava protiv ilegalnih migracija i rodne ideologije, ističući da nije započeo nijedan rat, dok su drugi predsjednici, poput Barracka Obame, odgovorni za izazivanje migracija koje su, kaže, 'utjecale i na nas'. Jonjić smatra da je izbor Trumpa stvar američkog naroda, te da Hrvatska mora prihvatiti njegovu prisutnost i prilagoditi se: 'Što god mi mislili, nije bitno jer je njega izabrao američki narod. Jedino što možemo je prilagoditi se...' Ivana Kekin kritizira Trumpove stavove, osobito u pogledu njegovih sklonosti prema bogatima, te se osvrće na njegove pravne probleme, poput optužbi za zlostavljanje žena: 'Već pokazuje pretenzije na tuđi teritorij. Što se tiče njegovih stavova i što će donijeti, sigurna sam da će bogati biti bogatiji. Pitala bih ponovno protukandidate što misle o tome da je osuđen za zlostavljanje žena, a ti isti kandidati izjavili su da ga podržavaju jer se 'zalaže za tradicionalne vrijednosti'.

O Putinu i ratu u Ukrajini 21:50 Kandidati su upitani je li ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac, te kako bi oni riješili situaciju u Ukrajini. Miro Bulj smatra da bi predsjednik Hrvatske trebao prvenstveno štititi vlastite interese, a ne se direktno uključivati u ratne sukobe: 'Da sam predsjednik, gledao bih samo hrvatske interese. Ne bih dovodio Vučića u Dubrovnik. Mi smo jedina članica NATO-a koja je izravno napadnuta dronom i dan danas nemamo izvješće o tome. Treba pomoći Ukrajini, ali da se izravno uključujemo - nikad to ne bih dozvolio.' Marija Selak Raspudić ističe važnost pomoći Ukrajini, ali smatra da Hrvatska može doprinijeti i na druge načine, poput razminiranja: 'Hrvatska je jako puno pomogla Ukrajini. Ono na što bismo se trebali fokusirati je u razminiranju... Imamo kvalitetne tvrtke koje su dale značajan obol. To treba poticati i razvijati.' Ivana Kekin jasno osuđuje agresiju Rusije, smatrajući da Vladimir Putin ima šire teritorijalne ambicije, ali naglašava da je potrebno postići mir: 'Vladimir Putin otima teritorij suverene zemlje. Znamo iz proteklih 20 godina kakve su njegove ambicije. Mir koji se treba postići, EU treba promatrati kako bi se preveniralo da Putin ne krene...' Tokić Kartelo kaže da je zabrinut zbog trenutne situacije u Ukrajini i smatra da bi trebalo težiti miru, tako i kroz pregovore s Putinom: 'Nitko se trenutno ne zalaže za mir u Ukrajini. To me žalosti. Morat će se naći dogovor pa i s Putinom. Stvarno mi je iskreno žao, Hrvatska se previše izložila, pogotovo po vojnom pitanju. Rješenje je zagovarati mir...' Jonjić pokazuje solidarnost s Ukrajinom, ali ne ulazi u detalje kako bi rješenja trebala izgledati: 'Ja sam za solidarnost s ukrajinskim narodom.'

Države u kojima Hrvatska nema veleposlanike 21:40 Kandidati o ključnim državama u kojima Hrvatska nema veleposlanike. Lozo je istaknula da je situacija u kojoj Hrvatska nema veleposlanike u ključnim državama, poput Vatikana, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, potpuno neprihvatljiva: 'To je skandalozno. Pogledajte SAD, kakav je naš odnos prema njima? Zalažem se da postanu naš strateški vojni partner.' Marija Selak Raspudić kritizirala je političko imenovanje na temelju stranačkih dugova, smatrajući da to nije prihvatljivo za vanjsku politiku Hrvatske: 'Oni misle da svatko ima svoju kvotu koju je zaslužio gdje će isplatiti ljude koji stoje na listi zbog stranačkih dugova. To je nezrelo političko postupanje. Jedan od temeljnih razloga zašto nam treba nova osoba na čelu države.' Ivana Kekin ukazala je na problem usuglašavanja u procesu imenovanja veleposlanika, naglašavajući da bi njezin pristup bio drugačiji: 'Nismo usuglašeni, a Plenković smatra da je usuglašavanje to da on nekome pošalje papir. To sa mnom na Pantovčaku ne bi tako išlo. Inzistirala bih da se proces pokrene ispočetka. Nastavila bih javnosti govoriti kakva je šteta to za hrvatsko gospodarstvo.' Miro Bulj također se osvrnuo na dugu krizu imenovanja veleposlanika, tvrdeći da nije postojao jasni sustav napredovanja diplomata: 'Imamo veliku krizu, tri godine nismo imenovali veleposlanike ni ambasadore. Nemamo nikakve kriterije kako da napreduju naši diplomati. Ova dva diplomata, Plenković i Milanović koji su vezani pupčanom vrpcom, uništili su diplomaciju, vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost.' Tokić Kartelo bio je nešto manje kritičan prema Milanoviću, smatrajući da mu je zapravo olakšao posao: 'Ja ću se zahvaliti Milanoviću što nije imenovao tolike ambasadore. Olakšao mi je posao; kad postanem predsjednik, zahvalit ću mu. Diplomacije se pročistila. Čovjek je napravio dobar posao za budućeg predsjednika koji će moći odabrati kvalitetne ljude.' Tomislav Jonjić naglasio je važnost domoljublja i sigurnosnih provjera pri izboru diplomatskog kadra: 'Ja bih domoljublje stavio na prvo mjesto kod tih osoba i svih osoba u državnim službama. Vratio bih sustav sigurnosnih provjera koji je dokinuo Milanović.' Lozo: 'Čini mi se da je Jonjić sjedio u uredu u Kriznom štabu u Imotskom, a onda u finom uredu u Bernu.'

Tko bi bio glavni saveznik Hrvatske u Europi - Orban ili Macron 21:35 Kandidati su upitani tko bi bio glavni saveznik Hrvatske u Europi da su oni na čelu države - Viktor Orban ili Emmanuel Macron. Jonjić je rekao da ni Orban ni Macron ne bi bili njegovi saveznici: 'Tražio bih saveznika u SAD-u i zapadnim partnerima.' Marija Selak Raspudić istaknula je važnost balansiranja i usmjerenosti na više saveznika: 'Nema ili ili nego i i.' Ivana Kekin bila je jasna u svom stavu prema Orbanovoj politici, naglasivši da bi njezini saveznici trebali dijeliti temeljne vrijednosti EU-a: 'Orban mi nikako ne bi bio saveznik.' Miro Bulj izbjegnuo je komentirati bilo kojeg europskog vođu, naglašavajući svoj fokus na nacionalne interese: 'Ne interesira me što misli Orban ni Macron. Samo Hrvatska.' Tokić Kartelo: 'Poručio bih Orbanu da skuha gulaš, a mi ćemo mu donijeti papriku koja je bolja od mađarske.'

Organizacija heteroparade 21:30 Tokić Kartelo upitan je o heteroparadi u čijoj je organizaciji sudjelovao. Priznao je sudjelovanje, ali i ukazao na probleme u organizaciji. 'Nije uspjelo. Zalagali smo se da se u Saboru izglasa zakon da se rodna ideologija zabrani u školama i vrtićima i promjena spola do 21. godine. Zašto je propalo? Ja sam bio samo sponzor, ali ne znam što se dogodilo. Ovi koji su organizirali... Vjerojatno zbog novaca, nisam imao političke ambicije. Oni vjerojatno jesu', ustvrdio je. Tomislav Jonjić komentirao je s iznenađenjem, pitajući se o ulozi medija. 'Nisam znao da je postojala. Misli li Tokić Kartelo da su u tome imali prste mediji?' Miro Bulj iskoristio ponovno je istaknuo svoju borbu protiv rodne ideologije i uputi kritike na račun drugih kandidata. 'Mi moramo zaštititi djecu od rodne ideologije jer nije normalno spoj odvojiti od uloga u društvu. Što se tiče medija, ja sam najmanje potrošio novca. Nije mi jasno odakle Kekin iskače. Selak Raspudić financira Berošev fotograf iz afere Cijepi se. Nije mi to jasno...'

O legalizaciji marihuane 21:20 Kandidati komentiraju legalizaciju marihuane. Miro Bulj naglasio je da je legalizacija korak prema obračunu s mafijom. 'Mi se moramo obračunati s mafijom koja distribuira drogu i koja se bogati. Legalizacija je prvi korak da zaštitimo djecu i to je ono za što se zalažem. Da bi zaštitili djecu od albanske mafije, jasno i glasno sam rekao da sam protiv mafije... Jesam li probao? Jesam jednom, to mi nije problem reći, ja se ne bojim. Nisam korisnik, svi su ovdje licemjeri... Puno ljudi to konzumira, kriju se...' 'Nisam za legalizaciju', rekao je Tokić Kartelo. Marija Selak Raspudić nije se izravno izjasnila, već se osvrnula na dinamiku između kandidata. 'Imamo lijevu stranu koja se svađa oko toga tko je pravi desničar, s druge strane Kekin koja me napada da ne bi uzela ženske glasove.' Tomislav Jonjić izrazio je snažno protivljenje legalizaciji, smatrajući to uvodom u veći problem. 'Protiv legalizacije sam bilo koje droge pa tako i marihuane. To je uvod u korištenje težih droga. Protiv sam labavljenja morala koje ilustrira ovako elastičan odnos prema marihuani.' Ivana Kekin, liječnica po struci, bila je otvorena za razgovor, ali i kritična prema posljedicama. 'Taj razgovor pozdravljam. Kao liječnica sam se previše nagledala kakve posljedice imaju mladi koji su kao maloljetni konzumirali cigarete, marihuanu i alkohol... Otvorena sam za razgovor.' Bulj je dodatno pojasnio svoj stav, ističući potrebu za strogim zakonskim okvirom. 'Moramo zaštititi djecu koja nisu zaštićena... Moramo to staviti u zakonski okvir da strogo bude kažnjivo ako djeca puše... Na ovaj način profitira mafija.'

Proslava pobjede 21:15 Kandidati su upitani bi li izbornu pobjedu slavili kao Nikola Stephen Bartulica koji je ulazak u Europski parlament proslavio vožnjom u Ferrariju. 'Gospodin Bartulica je odrasla, samostalna osoba koja je slobodna raditi što hoće i slaviti kako hoće. Svi znamo da se muškarci vole provozati u skupljim vozilima, to vidimo ne samo kod njega, nego i kod predsjednika Milanovića. Doduše, ne po tlu nego po zraku. Meni ta vožnja ne predstavlja nikakav sporni trenutak, a ja bih slavila s obitelji, kolegama i prijateljima koji su me podržali, i sve to ispred kamera i hrvatskog naroda', poručila je Lozo. Bulj je rekao da će rezultate čekati u Sinju jer jedini nema adresu u Zagrebu. 'Dođite u Sinj, bit će domaća i vesela atmosfera. Crveni Ferrari, buka je za mene neprihvatljiva. Svatko ima pravo izbora.' Marija Selak Raspudić poručila je da su bahatost i politika, pogotovo skupa vozila, najgora moguća poruka. 'Ja to osuđujem, ali ovdje vrijedi razmisliti o još nečemu, jednom fenomenu koji je doveo Bartulicu do EU mandata. To je činjenica da jedan znatan dio ljudi doživio napad na njega zbog njegove kuće kao prekomjerno granatiranje, i tim je konsolidirao svoju biračku bazu i ušao u EU parlament, što možda nikad ne bi uspio', tvrdi. Tokić Kartelo je poručio: 'Moj slogan 'Predsjednik-prijatelj' baš oslikava mene. Slaveći Oluju s djecom branitelja, na kraju završi večerom i ove godine su me pitali zašto nisam u Kninu, iako sam kandidat. Ja sam rekao da sam tu s njima.' 'Neću Lozo pitati zašto se pojavljuje večeras, s obzirom na to da je rekla da bi se s desnice trebao pojaviti samo onaj s najvećim brojem glasova. Kad biste nekim čudom postali predsjednika, biste li inauguraciju slavili na Markovu trgu s obzirom na to da se na krovu crkve nalazi grb s prvim bijelim poljem, a vi ste pokazali da vam se ta zastava gadi', pitao je Tomislav Jonjić. Kekin je rekla da se ne bi nikad vozila u crvenom Ferrariju, no da bi govorila 'o obijesnoj vožnji koja je ogromni problem i koja nam uzima mlade živote'. Zatim su se prepucavali Lozo, Bulj i Jonjić. 'Dala sam jedan prijedlog kolegama Bulju i Jonjiću da onaj od nas troje tko prikupi najveći broj potpisa bude kandidat zajednički, a druga dvojica da odustanu. Bulj nije imao komentara ni odgovora. Jonjić je rekao da se s brojem potpisa može manipulirati. Onog časa kada je počelo prikupljanje potpisa, nisam više bila dužna poštivati ponuđenu rukavicu', otkrila je Lozo. Bulj je odgovorio da je tad prvi put čuo za nju, a Jonjić da 'treba održati obećanje koje je dala'. O drugom krugu 21:12 Kandidati su upitani koga bi podržali u drugom krugu. Tomislav Jonjić uvjeren je da će on biti jedan od dvojice finalista. Slično je odgovorio i Miro Bulj: 'Kandidirao sam se da uđem u drugi krug.' Selak Raspudić je naglasila važnost demokratskog dijaloga. 'Mogu samo konstatirati da oni koje nikad ne bih podržala su oni koji nisu u stanju doći na demokratsku raspravu.' Tokić Kartelo kritizirao je ponašanje protukandidata i optužio ih za kalkulacije. 'Primorac je odustao od toga da bude predsjednik. Znam da ste svi ovdje s figom u džepu. Vas zanima samo vidljivost za lokalne izbore. Ja sam jedini ozbiljni kandidat. Idem do kraja.' Branka Lozo kritizirala je ponašanje pojedinih kandidata prema biračima. 'Ako netko pretendira da bude predsjednik države, a ovako se ponaša prema onima od kojih očekuje glas - nadam se da će to ljudi prepoznati.' Jonjić je opet kritizirao političke elite i medije. 'Nije odgovornost na ovoj dvojici bahatih tipova, nego i na medijima, plaćenim anketnim kućama i političkim komentatorima koji su ih proizveli... Dragan Primorac je uvreda za svakog pristojnog člana HDZ-a, a takvih ima.' O kavi Kekin-Jelavić 21:07 U segmentu 'Sasvim osobno' bilo je riječi o famoznoj kavi supruga Ivane Kekin i Nikice Jelavića, kao i njihovom odnosu. Kekin je upitana je li joj žao što je uopće izašla u javnost s informacijom o, po njoj, slučajnoj kavi i strahuje li od sudskog procesa. Kekin je poručila da se ničega ne boji. 'Danas se sve rasplinulo u dim. Od velikog najavljivanja istine, došlo smo do navodno skrivene poruke o kojoj sam govorila još 13. prosinca. Krunski dokaz, jedan jedini koji se pojavio, je taj da je gospodin Jelavić razotkrio da je u kampanji. On je u kampanji protiv mene i u kampanji protiv Možemo!. A po duplim pasevima koje izmjenjuje s najviše pozicioniranim HDZ-ovcima, uključujući samog premijera, mislim da je jasno o kojem se kandidatu radi. Jandroković, Plenković, Sanader, a onda i svi sitni i krupni saborski HDZ-ovci', rekla je Kekin. Replicirao joj je Miro Bulj, kazavši da može razumjeti da se netko osjeća ugroženim. 'Mogu razumjeti da se netko boji i osjeća ugroženo, ali ne mogu shvatiti da gospodin Mile Kekin ne može izaći pred kamere i reći što je istina. Kad bi mi netko prijetio, završio bi na hitnoj pomoći. Tajkuni i kriminalci preko mene rade drugo, pokušavaju me iscrpiti financijski kroz sudske procese', tvrdi Bulj. Jonjić je zauzeo neutralan stav, naglašavajući važnost pravosudnih odluka. 'Ja i dalje neću sudjelovati u cipelarenju sudionika afere. Ravnat ću se onim što će pokazati pravomoćna presuda. U ovoj kratkoj kampanji ukraden je dio kampanje jer su mi do predaje potpisa mediji bili nedostupni.' Lozo se pak opet osvrnula na operacije promjene spola, tvrdeći da postoje i pokajnici: 'Operacije se vrše i znam da postoje i oni koji su se zbog toga već pokajali.' Tokić Kartelo upitao je Kekin zašto brani muškarca, u ovom slučaju supruga. 'Ovo je sve napravljeno u predizborne svrhe. Gospođo Kekin, niste se vi našli na kavi nego vaš suprug. Ne znam zašto branite muškarca. Dobro ste to iskoristili. Priznajte da Vam je trebala promocija', rekao joj je Tokić Kartelo. Marija Selak Raspudić izrazila je nezadovoljstvo zbog smjera kampanje. 'Doista smo skrenuli s pitanjima... Postavila bih si pitanje zašto bih izabrala bilo koga od ovih ljudi kad oni ne pričaju o bitnim temama. Skrenuli smo na žutilo... Počet ću misliti da sam ja popila kavu s Jelavićem.'

O rodnoj ideologiji

21:05 Kandidati raspravljaju o rodnoj ideologiji. Miro Bulj kritizirao je rodnu ideologiju, ističući važnost zaštite tradicionalnih vrijednosti i djece. 'Suludo je vrijeme kada se obiteljske tradicionalne vrijednosti gaze. Ivani Kekin je najbitnija rodna ideologija. Pitam je koliko ima spolova? Muško je muško, žensko je žensko. Treba zaštititi djecu od diskriminacije.' Tomislav Jonjić povezivao je rodnu ideologiju s pokušajem slabljenja obitelji kao temeljne jedinice društva. 'Rodna ideologija je moderni izraz dugotrajnog pokušaja da se obitelj rastoči kao temeljna jedinka ljudskog društva. Treba se vratiti tradicionalnim vrijednostima.' Marija Selak Raspudić kritizirala je terminologiju koja, prema njezinom mišljenju, ideologizira društvene odnose. 'Kad kažete da ne menstruiraju žene nego osobe, ne mama i tata nego roditelj jedan i dva - takav tip tumačenja svijeta može se razumjeti kao ideologizacija i rodna ideologija. Jesam li protiv toga? Da.' Branka Lozo kaže da se zalaže za kaznenu odgovornost svih koji sudjeluju u promjenama spola kod maloljetnika. 'Zalažem se za to da se svi liječnici, aktivisti i drugi koji su sudjelovali u operativnim zahvatima sakaćenja djece, kazneno progone i plate odštetu obitelji i osobi. Protiv sam da učitelji rade u suknjama.' Tokić Kartelo osudio je prisutnost rodne ideologije u vrtićima i školama, ističući važnost pomaganja najugroženijim skupinama poput osoba s invaliditetom. 'Oštro se protivim uvođenju rodne ideologije u vrtićima i školama. Nitko ne govori o osobama s invaliditetom, najugroženijoj skupini u društvu kojima treba pomagati.' Ivana Kekin naglasila je zaštitu sloboda i prava zajamčenih Ustavom, opovrgavajući optužbe o promjenama spola maloljetnika u Hrvatskoj. 'Mi se obvezujemo da ćemo štititi Ustav u kojem piše da smo društvo slobodnih ljudi. U Hrvatskoj se ne provode operacije spola nad maloljetnom djecom.' Bulj je optužio Kekin za 'parazitiranje' na ovoj temi. 'Gospođa Kekin parazitira na tome. Moramo se vratiti tradicionalnim iskonskim vrijednostima. Zabrana u škole rodne ideologije. Neka gospođa Kekin mijenja spol, neka rade što god žele. Borit ću se za zabrane u vrtićima i školama.'

Predsjednički kandidati o lustraciji 21:00 Tema lustracije, odnosno suočavanja s nasljeđem prošlih režima, podijelila je predsjedničke kandidate, ali svi su se složili da prošlost i dalje ima snažan utjecaj na sadašnje društvo. Lozo je naglasila kako je lustracija trebala biti provedena odmah nakon osamostaljenja Hrvatske. 'Nezgode zbog neprovođenja lustracije imamo u društvu jer su se kadrovi iz prethodne države osokolili i vidjeli da im ne prijeti progon ni zabrana javnog djelovanja, vratili na pozicije i djeluju i dan danas', ustvrdila je. Kao primjer za rješavanje problema istaknula je Deklaraciju o zajedničkom jeziku i kritizirala one koji negiraju hrvatski jezik i identitet. Selak Raspudić ukazala je na mogućnost djelovanja unutar postojećeg sustava. 'Puno toga je već sad u našim rukama. Možemo izabrati ljude koji nisu povezani ni s kim sumnjivim. Time zapravo u praksi demokracijom već lustriramo.' Tomislav Jonjić podržao je ideju lustracije, ali s naglaskom na kulturno-politički obračun, a ne progon pojedinaca. 'Zagovornik sam lustracije, no treba imati na umu da se ne zaziva progon fizičkih osoba nego kulturno politički obračun.' Ivana Kekin skrenula je pozornost na transparentnost i integritet osoba na ključnim pravosudnim pozicijama, posebno kritizirajući čelnike poput glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. 'Želim podcrtati da na čelu institucije kao što je DORH treba biti osoba koja ima besprijekoran imidž. Problem je kada osoba koja je na čelu DORH-a javnosti laže.' Miro Bulj predložio je: 'Lustracija - trebamo otvoriti arhive i sve razotkriti i kolegu Vladimira Šeksa koji je bio suradnik UDBA-e. Gospođo Kekin, vrlo je bitno kazati da nije jasno na koji način vi plaćate u Beogradu tvrtku da vas sponzorira, nema gdje vas nema, posvuda ste.'

Tvrda kohabitacija Banski Dvori-Pantovčak: Kako bi surađivali s premijerom? 20:50 Kandidati su upitani kako bi surađivali s premijerom, spominjući 'tvrdu kohabitaciju' aktualnog predsjednika i premijera. 'U javnosti se cvili da predsjednik ima male ovlasti. On treba biti pučki pravobranitelj. Tu bi trebao biti snažan glas, nikakve priče o kohabitaciji. Kekin govori o vremenu korone, tada ste vi s Plenkovićem pljeskali Berošu. Vaš suprug je pjevao u Sinju, a vi ste tražili da se postrože mjere', poručio je Bulj Ivani Kekin. Branka Lozo je ustvrdila da samo pitanje pokazuje apsurdnost situacije u koju su nas, kaže, 'ova dvojica' dovela. Pritom je mislila na premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića i njihove prepirke u zadnjih pet godina. 'Nikada do sada u Hrvatskoj, osim ove godine, nakon iskustva od pet godina njihovog skandaloznog odnosa, se ovakvo nenormalno pitanje ne bi moglo pojaviti. Vi nas pitate kako bismo mi komunicirali s premijerom. Oni su nas doveli u nenormalnu situaciju. Komunicirali bismo civilizirano, dijalogom, za rješavanje pitanja koja se tiču Hrvatske. Oni su doveli nas u situaciju da se mi moramo pravdati što bismo bili pristojni', kazala je.

Sučeljavanje predsjedničkih kandidata na RTL-u Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+42 Sučeljavanje predsjedničkih kandidata na RTL-u Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Pitanje prava na pobačaj 20:40 Pitanje prava na pobačaj izazvalo je burnu raspravu. Zbog pojašnjenja stavova o pobačaju, Mariju Selak Raspudić ranije je prozvao sada već bivši kolega Marin Miletić. Ona je nakon toga napustila Most, stoga je na debati upitana da pojasni svoje stavove o pobačaju. Selak Raspudić naglasila je da zakonska zabrana pobačaja nije rješenje, ističući važnost promicanja kulture života. 'Svoj stav sam već milijardu puta rekla. Ne vidim zašto bismo trenutačno gubili vrijeme na to. Voljela bih govoriti o pomilovanju. Ne smatram da je zakonska zabrana pobačaja rješenje, ali treba itekako njegovati kulturu života. Možemo učiniti puno više da zaštitimo žene, sačuvamo život, pomognemo ženama koje su trudne. Moj stav je jasan', odgovorila je. Miro Bulj je poručio: 'Ja sam za život od začeća do smrti. Bilo kakvo ubojstvo - ja se tome protivim. Bit ću prvi pro-life predsjednik ako me izaberete. Znam kako živimo i funkcioniramo, međutim ubojstvo ne mogu promovirati.' Ivana Kekin kritizirala je Selak Raspudić i ustvrdila da skriva svoje stavove: 'Važno je da žene u Hrvatskoj znaju da Selak Raspudić nije zaštitnica žena. Ona je u debati sa mnom prije nekoliko godina rekla da pravo na slobodu žene ne uključuje nužno pravno na izbor o vlastitom tijelu. Njezini najbliži politički suradnici, gospodin Raspudić, otvoreno je rekao da bi zabranio pobačaj silovanim ženama. Citirat ću ga - rekao je - sa životom nema kalkulacije. A Trpimir Goluža, odnosno ljudi iz njezina stožera, su ljudi koji hodaju po Hodu za život Željke Markić. Mislim da nije iskrena i da dođe do zabrane pobačaja, da ne bi prstom mrdnula', ustvrdila je Kekin. Jonjić je izrazio svoj stav temeljen na, kako je rekao, učenju Katoličke crkve: 'Ne kanim time trgovati.' Lozo je zauzela sličan stav, ali je naglasila i važnost edukacije. 'Činjenica je da život počinje začećem, zauzimam se da traje do prirodne smrti. Zalažem se za edukaciju mladih žena i mladića', poručila je. Tokić Kartelo: 'Ovo je jako osjetljivo pitanje. Čini mi se da svi izbjegavate odgovor. Moj je stav da ne bih zabranio pobačaj, ali bih radio na tome da se osnuje institucija da država pomogne ženama koje žele roditi.' Na kritike Ivane Kekin, Selak Raspudić odgovorila je: 'Ne znam čemu nabacivanje blatom. Ne bojite se valjda da ću vam uzeti ženske glasove? Razišla sam se s Mostom, nikad niste izašli na ulicu i skupljali potpise zbog pobačaja...'

O institutu pomilovanja 20:33 Kad je riječ o institutu pomilovanja, kandidati su upitani bi li ga koristili te bi li pomilovali Ivu Sanadera i Zdravka Mamića. 'Koristio bih to, pogotovo za osobe kažnjene za gospodarski kriminal i u rometu. Moj prijatelj se razbolio u zatvoru i umro, prije tog se rastao. Da ga je Milanović pomilovao, možda ne bi umro. Sanadera i Mamića ne bih pomilovao', rekao je Tokić Kartelo. Nakon toga su krenule replike. 'Institut pomilovanja je ostatak nekih monarhijskih vremena. U uređenoj državi s pravosudnim sustavom on određuje kazne, a mi imamo nedovoljne kazne i previše olakotnih okolnosti. Ne treba pomilovanje nego kvalitetniji pravosudni sustav.', rekla je Selak Raspudić. 'Imamo moralno devastiranu Hrvatsku. Tonemo sve dublje, puni smo korupcije, a raspravljamo o institutu pomilovanja. Jedino tko to zaslužuje su oni koji su branili domovinu. Odmah pomilovati branitelje, ostale kriminalce ostaviti gdje im je mjesto.', kaže Bulj. S njme se slaže Jonjić koji također kaže da treba pomilovati samo hrvatske branitelje, a ne 'Mamića i Sanadera'. Dodao je na izjavu Selak Raspudić: 'Nema to veze s monarhijem nego je nastao u republikanskom uređenju.' Kekin kaže da bi svim pravomoćno osuđenim zločincima oduzela odličja. 'To je jedan doseg i alat predsjednika. Radi se o malom broju slučajeva iz godine u godinu i kao predsjednica bih koristila taj alat. Odnosio bi se uglavnom na one koji su u zatvoru završili kao mlađe osobe, odslužili dvije trećine kazne. Nikada za zločine silovatelja... Ne bih pomilovala Sandera i Mamića', poručila je Lozo. Tokić Kartelo smatra da je to kršćanski čin. 'Treba pomoći ljudima, razmotriti slučaj i pomilovati ih', ustvrdio je.

Sučeljavanje predsjedničkih kandidata na RTL-u Izvor: RTL / Autor: Danas.hr







+10 Sučeljavanje predsjedničkih kandidata na RTL-u Izvor: RTL / Autor: Danas.hr

Je li zaključavanje škola rješenje nakon tragedije u Prečkom? 20:30 Kandidati su upitani je li zaključavanje škola rješenje nakon tragedije u Prečkom, te što bi napravili da se ta tragedija ne ponovi. Bulj je istaknuo kako društvo mora preispitati vlastite vrijednosti i prioritete, posebno u kontekstu utjecaja društvenih mreža na djecu. 'Svi se trebamo zapitati do čega smo doveli zajednicu i društvo. Je li dovoljno zaključati vrata? Mislim da nije. Mislim da se svi moramo zapitati kuda idemo i gdje smo došli', poručio je. Tokić Kartelo naglasio je potrebu za uvođenjem konkretnih sigurnosnih mjera poput redara i skenera, uz priznanje vlastite emotivne reakcije na događaj. 'Znam da sam emotivac, bio sam tog dana jako pogođen. Ako ništa nismo naučili iz ove tragedije, nije nam dobro. Već smo trebali uvesti redare, skenere, zaključavanje škola. Moramo zaštititi djecu', ustvrdio je. Selak Raspudić ukazala je na važnost prevencije kroz sustavan rad na mentalnom zdravlju i odgoju djece. 'Već smo imali slučaj Beograda i znali smo što se može dogoditi. Zašto nitko nije reagirao ranije da škole budu sigurne? Ne postoji jedno rješenje. Trebamo napraviti cjelovita rješenja koja se tiču toga kako odgajamo djecu. Rad na mentalnom zdravlju djece, a onda i škole kao institucije da se bolje čuvaju', ustvrdila je. Kekin smatra kako odgovornost treba biti jasno definirana, no ključno je osigurati čvrst sustav podrške za najranjivije. 'Škole i društvo nisu sigurni za našu djecu. Ključ je da napravimo mrežu koju čine snažan zdravstveni, obrazovni i sustav socijalne skrbi.' Jonjić je upozorio na potrebu dubinskog sagledavanja problema. Prisjetio se sličnih tragedija iz prošlosti: 'Prije 20-ak godina u zagrebačkom Općinskom sudu su ubijene dvije žene. To je rezultiralo pooštravanjem mjera. Mislim da će biti potrebno uvesti mjere, ali problem je na puno dubljoj razini.' Branka Lozo postavila je pitanje političke odgovornosti u ovakvim situacijama: 'Nedostaje mi odgovornost najviših državnih političara. Voljela bih da ministar za resor u kojem se nešto grozno dogodi podnese ostavku.'

Tri osobine koje predsjednik mora imati 20:25 Kandidati su upitani koje tri osobine predsjednik mora imati. Lozo je navela odlučnost, hrabrost za govoriti o temama o kojima nije lako govoriti, te spremnost za suočavanje s problemima koje je, kaže, identificirala u Hrvatskoj. 'Predsjednica treba imati te tri karakteristike, a ja ih imam, prepoznala sam ih prije nego što sam se kandidirala. 'Ja sam se kandidirao ako čovjek iz naroda. Kad je god trebalo biti na braniku domovine, bio sam gdje je trebalo biti. Uvijek sam na braniku ljudi, interesa hrvatskog naroda', rekao je Bulj. Na konstataciju da se pripremao tri godine za predsjedničke izbore, Tokić Kartelo kaže: 'Ja sam proučavao sustav, vlasti koje imamo po Ustavu, odnosno što ti Ustav ne brani. Jednostavan sam, uporan i predan. Kandidirao sam se zbog vas, a ne zbog sebe. Sve što želim kao predsjednik je pomoći malom čovjeku, poduzetnicima. Svi su mislili kad sam kupovao firmu da ću je potaracati, a ja sam izabrao teži put i gradimo novu tvornicu. Učinit ću Hrvatsku bogatijom nego ikad', rekao je Tokić Kartelo. Selak Raspudić ustvrdila je da će njezine osobine procijeniti građane svojim povjerenjem. 'Ono o čemu mogu govoriti je što sam činila za vrijeme saborskog mandata. Poznato je da sam istupila sama, nezavisna i nestranačka. Jedino takva osoba može donijeti političke promjene na razini države, a što se tiče samog mandata, svi znaju koliko sam ozbiljno radila u Saboru', rekla je kandidatkinja. 'Uporna sam, neustrašiva sam i ne može me se ušutkati. Moj fokus je javni interes i opće dobro. Sve radim s tim fokusom. Tako ću raditi kao predsjednica i progovarati o temama koje su većini važne. Argumentima, oči u oči i činjenicama', poručila je Kekin. Jonjić kaže da je domoljub, da može nacionalne interese staviti ispred svih drugih, a istaknuo je svoju neovisnost, odnosno da iza njega ne stoji nitko.