Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u više gradova: Novi cjenici uskoro će biti na snazi

Gotovo istodobno, u svega nekoliko minuta razmaka, Domovi za starije osobe u Sisku i Petrinji objavili su nove cjenike koji za njihove korisnike znače znatno veće troškove. Premda će troškove dijelom pokrivati subvencije, iznosi koje će morati izdvajati korisnici penju se i do 60 posto. Povećanje cijena najavljuje se i u Osijeku

Primjerice, u sisačkom domu cijena jednokrevetne sobe za pokretne korisnike porast će s dosadašnjih 370 na 500 eura. Za viši stupanj usluge, iznos raste s 610 na gotovo 1000 eura, objavio je Danas.hr. "Nije dobro poskupljenje, ni za naše obitelji koje nemaju dovoljno novca da bi to poskupljenje financirali“, izjavila je korisnica sisačkog doma Marica Kocmarić. Unatoč subvencijama koje osigurava županija, dio korisnika i dalje će plaćati i do 60 posto skuplje usluge. Prema riječima ravnatelja, povećanje se nije moglo izbjeći. Kada kreće nova cijena? "Ove cijene za postojeće korisnike vrijede od 1. siječnja 2026. godine, do tada je njima sve nepromijenjeno, dakle plaćaju dosadašnju cijenu, a ona je između 300 i 500 eura. Novim korisnicima se cijene povećavaju s 1. listopadom 2025. godine“, rekao je ravnatelj Doma za starije osobe Sisak Ivor Borovnjak. U petrinjskom domu također je donesen novi cjenik. Tako će, primjerice, soba s balkonom koja je do sada koštala oko 350 eura, uskoro stajati 550. "Najavljeno poskupljenje nikoga nije oduševilo, naravno. Bila bih sretnija da do poskupljenja ne dolazi, svi znamo kakve su mirovine i da ovo većini teško pada“, komentirala je korisnica doma iz Petrinje Vera Šolić.

Glavni razlog: Rastući troškovi Ravnatelj petrinjskog doma Damir Borić naglašava da je razlog povećanja cijena nagli rast rashoda, ponajviše za plaće zaposlenih. "Prije dvije godine nama je na mjesec trebalo za plaće bruto masa od 70 tisuća eura za naših 80-ak zaposlenih. U ovom trenutku je potrebno mjesečno 180 tisuća eura“, navodi. Dodatno, troškovi energenata, prehrane, lijekova i zdravstvenih usluga značajno su porasli, ističe i ravnatelj sisačkog doma Borovnjak: "Isto tako, troškovi hrane, troškovi energenata, kao i svi ostali troškovi lijekova, zdravstvenih usluga koje moramo obavljati gotovo svakodnevno su značajno porasli“. Kritike oporbe Oporbeni zastupnici tvrde da se financijski teret previše prebacuje na korisnike te odgovornim smatraju župana. "To je socijalno osjetljivo, to nije privatni dom i ne može poskupjeti 60 posto, i otkako je župan Celjak na vlasti dom je poskupio 145 posto. Tolika inflacija nije nigdje bila“, rekla je vijećnica MOST-a u županijskoj skupštini Luca Gašpar Šako. Župan Ivan Celjak (HDZ) tvrdi da je povećanje cijena bilo nužno zbog objektivnih okolnosti, ali da županija i dalje značajno pomaže korisnicima. "I dalje ćemo subvencionirati smještaj i to na razini od 350 eura na mjesec za korisnike u Sisku, 380 eura na mjesec u prosjeku za naše korisnike u Petrinji, a tu ubrajamo i očekivani manjak kojeg imaju domovi. To je za jednog korisnika 4150 eura na godinu u Sisku“, izjavio je.