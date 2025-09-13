Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u više gradova: Novi cjenici uskoro će biti na snazi

Gotovo istodobno, u svega nekoliko minuta razmaka, Domovi za starije osobe u Sisku i Petrinji objavili su nove cjenike koji za njihove korisnike znače znatno veće troškove. Premda će troškove dijelom pokrivati subvencije, iznosi koje će morati izdvajati korisnici penju se i do 60 posto. Povećanje cijena najavljuje se i u Osijeku
Primjerice, u sisačkom domu cijena jednokrevetne sobe za pokretne korisnike porast će s dosadašnjih 370 na 500 eura. Za viši stupanj usluge, iznos raste s 610 na gotovo 1000 eura, objavio je Danas.hr.
"Nije dobro poskupljenje, ni za naše obitelji koje nemaju dovoljno novca da bi to poskupljenje financirali“, izjavila je korisnica sisačkog doma Marica Kocmarić.
Unatoč subvencijama koje osigurava županija, dio korisnika i dalje će plaćati i do 60 posto skuplje usluge. Prema riječima ravnatelja, povećanje se nije moglo izbjeći.
Kada kreće nova cijena?
"Ove cijene za postojeće korisnike vrijede od 1. siječnja 2026. godine, do tada je njima sve nepromijenjeno, dakle plaćaju dosadašnju cijenu, a ona je između 300 i 500 eura. Novim korisnicima se cijene povećavaju s 1. listopadom 2025. godine“, rekao je ravnatelj Doma za starije osobe Sisak Ivor Borovnjak.
U petrinjskom domu također je donesen novi cjenik. Tako će, primjerice, soba s balkonom koja je do sada koštala oko 350 eura, uskoro stajati 550. "Najavljeno poskupljenje nikoga nije oduševilo, naravno. Bila bih sretnija da do poskupljenja ne dolazi, svi znamo kakve su mirovine i da ovo većini teško pada“, komentirala je korisnica doma iz Petrinje Vera Šolić.
Glavni razlog: Rastući troškovi
Ravnatelj petrinjskog doma Damir Borić naglašava da je razlog povećanja cijena nagli rast rashoda, ponajviše za plaće zaposlenih. "Prije dvije godine nama je na mjesec trebalo za plaće bruto masa od 70 tisuća eura za naših 80-ak zaposlenih. U ovom trenutku je potrebno mjesečno 180 tisuća eura“, navodi.
Dodatno, troškovi energenata, prehrane, lijekova i zdravstvenih usluga značajno su porasli, ističe i ravnatelj sisačkog doma Borovnjak: "Isto tako, troškovi hrane, troškovi energenata, kao i svi ostali troškovi lijekova, zdravstvenih usluga koje moramo obavljati gotovo svakodnevno su značajno porasli“.
Kritike oporbe
Oporbeni zastupnici tvrde da se financijski teret previše prebacuje na korisnike te odgovornim smatraju župana. "To je socijalno osjetljivo, to nije privatni dom i ne može poskupjeti 60 posto, i otkako je župan Celjak na vlasti dom je poskupio 145 posto. Tolika inflacija nije nigdje bila“, rekla je vijećnica MOST-a u županijskoj skupštini Luca Gašpar Šako.
Župan Ivan Celjak (HDZ) tvrdi da je povećanje cijena bilo nužno zbog objektivnih okolnosti, ali da županija i dalje značajno pomaže korisnicima. "I dalje ćemo subvencionirati smještaj i to na razini od 350 eura na mjesec za korisnike u Sisku, 380 eura na mjesec u prosjeku za naše korisnike u Petrinji, a tu ubrajamo i očekivani manjak kojeg imaju domovi. To je za jednog korisnika 4150 eura na godinu u Sisku“, izjavio je.
Slična situacija u Osijeku
Povećanje cijena razmatra se i u domovima Osječko-baranjske županije – u Osijeku, Belom Manastiru i Đakovu. Kako navode iz županije, ustanove su već podnijele zahtjev za korekciju cijena. Zadnje poskupljenje u toj županiji provedeno je 1. lipnja 2024., a kretalo se od 9 do 25 posto, ovisno o kategoriji usluge.
Istarska ni Šibensko-kninska županija neće povećavati cijene
Za razliku od Siska, Petrinje i potencijalno Osijeka, Istarska županija potvrdila je da ove godine neće povećavati cijene u domovima kojima je osnivač županija. Isto vrijedi i za Šibensko-kninsku županiju, gdje zasad ne planiraju dizati cijene u Cvjetnom domu u Šibeniku i domu u Kninu.
No i ondje priznaju da se troškovi stalno povećavaju. "Odlukom Vlade RH iz ožujka 2024. godine, plaće djelatnika domova za starije osobe su značajno porasle, a na to su se nadovezala i dva porasta plaća djelatnika u 2025. godini, uslijed podizanja osnovice 3+3 posto na državnoj razini. S obzirom na to da domovi za starije osobe svoje prihode ostvaruju najvećim dijelom iz cijene smještaja svojih korisnika, jasno je da postoji nerazmjer između prihoda i rashoda te je takvo stanje neodrživo“, poručuju iz županije.
Kako bi spriječila rast cijena za korisnike, Šibensko-kninska županija redovito izdvaja dodatna sredstva. Samo u 2025. godini za dva županijska doma doznačeno je 436.000 eura pomoći, a do kraja godine taj bi iznos mogao narasti na gotovo 700.000 eura.