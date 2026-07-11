Studenti masovno navalili na sezonske poslove: Evo koliko mogu zaraditi i na što moraju paziti

Minimalna studentska satnica trenutačno iznosi 6,56 eura, što je gotovo dvostruko više nego 2021. godine.

U Zagrebačkom studentskom centru prosječna satnica iznosi 7,60 eura, dok se za pojedine sezonske poslove može zaraditi i do 13 eura po satu.

Najviše su plaćeni poslovi poput spasilaca na plažama i bazenima, navodi Nova TV.

Iz Studentskog centra Zagreb navode da oko 60 posto studenata tijekom ljeta radi upravo u turizmu. Prema podacima studentskih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku, već je u lipnju preko njihovih ugovora radilo 44.167 studenata, a očekuje se da će taj broj dodatno porasti tijekom srpnja i kolovoza.