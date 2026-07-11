Studenti masovno navalili na sezonske poslove: Evo koliko mogu zaraditi i na što moraju paziti

Studentska satnica u Hrvatskoj posljednjih je godina značajno porasla, a ovog ljeta za pojedine poslove studenti mogu zaraditi i do 13 eura po satu. Već u lipnju preko najvećih studentskih centara radilo je više od 44.000 studenata, a najveća potražnja i dalje je u turizmu
Minimalna studentska satnica trenutačno iznosi 6,56 eura, što je gotovo dvostruko više nego 2021. godine.
U Zagrebačkom studentskom centru prosječna satnica iznosi 7,60 eura, dok se za pojedine sezonske poslove može zaraditi i do 13 eura po satu.
Najviše su plaćeni poslovi poput spasilaca na plažama i bazenima, navodi Nova TV.
Iz Studentskog centra Zagreb navode da oko 60 posto studenata tijekom ljeta radi upravo u turizmu. Prema podacima studentskih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku, već je u lipnju preko njihovih ugovora radilo 44.167 studenata, a očekuje se da će taj broj dodatno porasti tijekom srpnja i kolovoza.
Iz SC-a upozoravaju studente da dobro provjere kakvu vrstu ugovora potpisuju.
Naime, pojedini poslodavci nude ugovore o radu ili ugovore o djelu umjesto studentskih ugovora, što može utjecati na studentska prava i pogodnosti.
Rad preko studentskog ugovora mogu obavljati i maturanti, i to sve do listopada. Ako nakon toga upišu fakultet, mogu bez prekida nastaviti raditi preko studentskog servisa.