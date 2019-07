Posavec o smjeni Kuščevića: To nije ultimatum, to je zdrav razum

'To nije ultimatum, to je zdrav razum', komentirao je međimurski župan Matija Posavec HNS-ov zahtjev za smjenom ministra uprave Lovre Kuščevića dodajući kako se granice zdravog razuma moraju postaviti

'To je stvar zdravog razuma, logike i političke ideje. To nije ultimatum, to je zdrav razum', kazao je Posavec i dodaje kako se granice zdravog razuma moraju postaviti, javlja N1.

Situaciju koja se događa s ministrom Kuščevićem smatra da nije dobra za 'pitanje vjere u politiku' te da sve afere utječu na kompletnu društvenu sliku.