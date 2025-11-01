DILJEM ZEMLJE

Poruke mira i nade: Evo kako su izgledala gradska groblja na blagdan Svih svetih

01.11.2025 u 18:38

Građani za Sve svete tradicionalno posjećuju groblja
Građani za Sve svete tradicionalno posjećuju groblja Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Groblja su na blagdan Svih svetih od jutra bila puna diljem zemlje. Obilazeći i uređujući grobove najmilijih, blagdan je protekao u porukama mira, molitva i nade

Na blagdan Svih svetih Katolička crkva slavi sve kanonizirane i svece koji nisu kanonizirani, a ostvarili su ideal kršćanskoga života, dok građani tradicionalno obilaze groblja. I na blagdan Svih svetih, ali i sutrašnji Dušni dan, crkva se pisjeća da smrt nije kraj, već početak ističući da nas Bog sve poziva da budemo sveti. Kao i svake godine, groblja diljem Hrvatske od jutra su bila puna, dok je na gotovo svima bio uspostavljen poseban prometni režim.

Građani diljem zemlje za Sve svete posjećuju grobove najmilijih Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U Zagrebu je središnje euharistijsko slavlje i molitvu za pokojne predvodio zagrebački nadbiskup i metropolit mons. Dražen Kutleša, a fotoreporteri zabilježili su gužvu na Mirogoju, ali i ostalim grobljima.

Misno slavlje u Zagrebu na svetkovinu Svih Svetih Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Splićani na svetkovinu Svih svetih obilaze počivališta svojih najmilijih na gradskom groblju Lovrinac, a poslijepodne je euharistijsko slavlje i procesiju predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić. Poruku ljubavi, zajedništva i vjere poslao je i pulski velečasni Milan Mužina.

'Ako ne možete posjetiti grobove svojih najbližih, dođite na bilo koje groblje i zapalite svijeću. Neka to bude znak pažnje za sve koji su nam dali život, koji su nas odgojili, zadužili i na koncu, oslobodili našu domovinu'. Svaka molitva i svijeća, dodao je, ima svoje značenje.

Groblja su od jutra bila puna Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Riječani su pak palili svijeće na Drenovi, Kozali i Trsatu i drugim grobljima na području grada, a poruke sjećanja, zahvalnosti i mira širili su se i u ostatku zemlje, a to će činiti i u ostatku večeri.

Zato je, primjerice, Uprava tvrtke 'Ukop' izvijestila da će u subotu i nedjelju, 1. i 2. studenoga, sva osječka groblja biti otvorena za posjete građana cijeli dan i noć kako bi svi mogli posjetiti grobove svojih najmilijih kada im odgovara.

