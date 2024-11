Poruka iz Rusije: 'Odluka SAD-a mogla bi dovesti do Trećeg svjetskog rata'

Vladmir Putin, ruski predsjednik, još u rujnu ruski je rekao da bi se takav korak smatrao "izravnim sudjelovanjem" NATO-a u ratu.



"Ako se ova odluka donese, to će značiti ništa manje nego izravnu uključenost zemalja NATO-a, Sjedinjenih Država i europskih zemalja u rat u Ukrajini. To će biti njihovo izravno sudjelovanje i to će, naravno, bitno promijeniti samu bit, samu prirodu sukoba", rekao je tada Putin.