Porezna objavila nove informacije: Evo koje nekretnine ne morate prijaviti

Porezni obveznici popunjavaju samo podatke o svom vlasništvu nekretnine, te podatke o promjenama u obračunskoj površini ili namjeni nekretnine (npr. ako su do sada plaćali porez na kuće za odmor, a od 2025. plaćaju porez na nekretnine, prijavljuju samo promjenu).

Koji su uvjeti?

Porezni obveznici moraju prijaviti nekretnine za koje ostvaruju zakonska oslobođenja od poreza na nekretnine. To uključuje nekretnine namijenjene za stalno stanovanje (ako u njima ne živi osoba s prijavljenim prebivalištem, ili ako nije prijavljen ugovor o najmu), nekretnine oštećene prirodnim nepogodama, one koje nisu podobne za stanovanje, te nekretnine s javnom ili institucionalnom namjenom, kao i nekretnine namijenjene prodaji ili preuzete za neplaćena potraživanja (ako od dana unosa u poslovne knjige ili od dana preuzimanja pa do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci).

Rok za podnošenje

Predmetni zahtjev podnosi se u Poreznu upravu ili drugo nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na nekretnine i to prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ako je Porezna uprava određena kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, taj obrazac zahtjeva se može od 24. veljače 2025. godine popuniti putem ePorezne. Isto tako, njegova dostupnost putem mPorezna planira se tijekom mjeseca ožujka 2025. godine.