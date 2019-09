Popričali smo s gerilkama iz Vranjica: Prvi radovi nisu se svidjeli popu, a sada nam noću donose hranu i piće

'Pet godina nitko ih nije taknuo, bile su zapuštene i oštećene, pa smo se nas tri dohvatile posla', jednostavno nam objašnjavaju tri djevojke dok se šećemo po malenom Vranjicu, čarobnom poluotoku - poznatijim pod nadimkom 'mala Venecija' - stiješnjenom usred Kaštelanskog zaljeva, sa splitskom Sjevernom lukom na jednoj i apokaliptičnim pejzažom Kaštela na drugoj strani. O Vranjicu bismo štošta mogli napisati, kao i o njegovoj transformaciji iz industrijskog kutka zagađenog azbestom u ugodnu oazu u kojoj su se čak počeli pojavljivati turisti, no baš nam je ovaj detalj zapeo za oko. Doslovno preko noći, naime, u ovom mjestu niču zgodni urbani detalji, pa tako i ručno oslikane klupe

Svega tu ima: od stihova Olivera, Arsena ili Tome Bebića, preko posvete tiramolima i balaturama, nestalim palmama koje su poharali nametnici ili davno uklonjenim vranjičkim spomenicima, do galeba, grdelina, tovara i Hajduka. Ideje se rađaju u hodu, na noćnom brainstormingu, pa se odmah krene i u realizaciju - kako bi se do jutra klupe barem djelomično osušile i preživjele do faze lakiranja. Usput one osvježe i poneku kantu za smeće, bitvu za vezanje brodova ili parkić te ga pretvore u 'zelenu plažu'. Naletjeli smo čak i na školicu, davno zaboravljenu dječju uličnu igru.

'Prvih nekoliko klupa igrom slučaja bilo je u nijansi crvene, a to se valjda nije svidjelo našem popu, pa smo one uz crkvu odmah oslikali u hrvatsku zastavu i crveno-bijele kvadratiće. Nakon toga nizali smo što nam padne na pamet: klupa ispred kuće u kojoj se snimalo 'Malo misto' ima citate iz serije, tamo gdje su bile dvije skulpture našeg kipara Jure Bilića - koje su uklonjene jer su bile od azbesta - vratile smo ih barem na slici, a na mjestu koje su stari mještani nazivali 'greda' i na kojem se vječno sjedilo i raspravljalo o igrama našeg Omladinca, odali smo počast tom klubu', govori nam Mariana.