Odmor s pogledom na Split i Zagoru: Klis je prestao biti tek sinonim za dobru janjetinu, od njihovih turističkih brojki rastu zazubice

Ime je dobio po klisuri na kojoj se nalazi i na kojoj je izgrađena spektakularna srednjovjekovna tvrđava, a u novije vrijeme najčešće je bio sinonim za dobru janjetinu. Potom je stigla 'Igra prijestolja', pa su nagrnuli fanovi, a sada slijedi korak dalje. Klis, stanovništvom malena i površinom ogromna općina tik iznad Splita, od mora ima samo pogled, no svejedno juri prema statusu turističke zvijezde. I turizmu koji će, kažu koristeći popularan izraz, biti održivog karaktera

Samo nekoliko godina bilo je potrebno da se provede nekoliko suvislih poteza koji su očekivano rezultirali popriličnim skokom: broj turističkih noćenja iz godine u godinu raste više od 50 posto, općinski proračun nabujao je za tri puta - s 13 na 30 milijuna kuna u pet godina - a većina projekata već danas financira se europskim sredstvima.

Zvuči zanimljivo, kao i većina priča koje dolaze iz drugih, nažalost najčešće samo malih sredina. Valjda su ondje fleksibilniji sustavi, pa je lakše i jednostavnije provesti promjene, no nešto je i do ljudi koji ih vode. Mladi načelnik Jakov Vetma skroman je, ali vidi se i da mu baš ne smetaju pohvale: ima on svoju viziju Klisa koju namjerava progurati u, evo, drugom mandatu zaredom.