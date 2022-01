Popisivači u Istri nisu odradili posao kako treba: U mjestu gdje živi pet ljudi, popisana samo jedna

Prvi rezultati posljednjeg popisa stanovništva nisu najpouzdaniji i najrealniji. To tvrdi većina istarskih gradonačelnika. Stanje na terenu govori tome u prilog. Iako je naš cilj bio obići mjesta u Istri u kojima, prema popisu, živi isključivo po jedna osoba, a takvih je zasad četiri, ispostavilo se da ni na tako malom uzorku popisivači nisu uspjeli odraditi svoj posao kako spada. Tako smo, recimo, u Bucalovićima u općini Višnjan doznali da živi najmanje pet ljudi u dva domaćinstva, a u popisu je zabilježena tek jedna osoba, i to njemačka državljanka koja tu ima prijavljeno boravište.

Nevjerojatno je da odmah do nje, kuća do kuće, živi četveročlana obitelj sa stalnim prebivalištem koju nitko nije popisao. Nažalost s, prema popisu, jedinom stanovnicom Bucalovića nismo uspjeli razgovarati, budući da se, kako nam je rekla žena koja o njoj trenutno brine, a živi na Višnjanštini, ozlijedila pa u gipsu leži u krevetu. No, ta nam je njena kućna pomoćnica otkrila da u mjestu živi još jedna obitelj, a da su žena, koja, tako nam kažu u okolnim mjestima, radi u marketu u Svetom Lovreču, i njen muž na poslu, dok su djeca vjerojatno u školi. Ne pokušavamo ni provjeriti ima li nekoga kod kuće, jer nas ispred ulaza dočekuje ne baš dobro raspoloženi vučjak koji samo obavlja svoju zadaću čuvara, piše Glas Istre.

U malenom selu u blizini Višnjana povremeno boravi i jedna slovenska obitelj, ali uglavnom dolazi vikendima i ljeti. Ima tu i kuća za odmor pa u sezoni bude cike i vike. Istina, Bucalovići ne nalikuju na mjesto koje vrvi životom, stare se kuće, ako nisu obnovljene i proširene da bi prihvatile što veći broj turista, urušavaju u samoći svojih utroba. Jedna od tih zapuštenih i napuštenih donedavno je još imala svog gospodara, bio je to stariji čovjek koji je umro prije tri, četiri godine. Ali to što mjesto ne izgleda kao naseljeno ne znači da se popisivači nisu mogli potruditi pronaći makar tragove nekadašnjeg života, pogotovo zato što su im oni bili pred nosom.