Popisali smo zemlje koje još uvijek ne dopuštaju rad Hrvatima bez dozvola

Nakon što je malteška predsjednica Marie Louise Coleiro Preca tijekom prošlotjednog posjeta Hrvatskoj objavila da ta mediteranska zemlja ukida sva ograničenja ostale su još četiri zemlje koje hrvatskim državljanima ograničavaju pristup tržištima rada

Prva u redu je Austrija. Glasnogovornik austrijskog kancelara Sebastiana Kurza za austrijsku novinsku agenciju APA u ponedjeljak je izjavio da je produljenje ograničenja pristupa austrijskom tržištu rada za državljane Hrvatske smisleno iz više razloga, a jedan koji su naveli taj je da već postoji velik broj nezaposlenih hrvatskih državljana koji žive u Austriji.

Tako će za rad u Austriji hrvatski državljani trebati posebne dozvole sve do 1. srpnja 2020. godine. Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj. Postoji mogućnost da se primjena ovog načela privremeno odgodi do maksimalno sedam godina za nove članice i to po principu 2+3+2. Nakon prve dvije godine većina zemalja Europske unije odbacila je restrikcije.