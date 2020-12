Popis stanovništva 2021. neće dopustiti manipulacije podacima

Popis stanovništva 2021. godine dugo se priprema, bit će podložan strogim kontrolama i neće dopustiti manipulacije podacima, rečeno je u srijedu na sjednici Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Sabora posvećenoj tom projektu.

On zamjera što popisivači trebaju biti u određenoj kvoti pripadnici nacionalnih manjina, i kaže, ne vidi razloga da netko pita popisivača koje je nacionalnosti, spola i vjere. Dodao je da prema popisu iz 2011. u Vukovaru ima 28 tisuća stanovnika, a gradska uprava na „temelju svih procjena barata sa 22 tisuće stanovnika“.

Ravnateljica Brković je kazala da Zavod jamči da neće doći do manipulacije podacima. Zavod se za Popis priprema od 2016. te je imao konzultante iz Estonije i Bugarske koji su imali najbolje izbore u EU. Kazala je da pandemija donekle ograničila pripreme za popis, navela da su morali odgoditi nekoliko anketnih istraživanja i konferencija, te dodala da je planirano prvo provesti probni popis u 50 popisnih krugova u 4 županije i Gradu Zagrebu.

Članovi Odbora ukazali su na probleme sa Zakonom o prebivalištu u čijem provođenju postoje brojne rupe kao i migracijske procese koji su iznimno snažni. Ravnateljica Brković je kazala da je u tom pogledu točnost podataka moguće provjeravati s drugim bazama koje postoje ne razini EU i drugih država.

Penava je kazao da je prema podacima MUP-a u Vukovaru 2016. trebalo biti 420 učenika prvih razreda osnovnih škola, ali ih je bilo svega 240., što je razlika od gotovo 40 posto. Također, prema popisu stanovništva u Vukovaru ima 35 posto pripadnika srpske nacionalne manjine, dok je u školama zastupljenost 18-19 posto. To je blokiralo rad niza ustanova, tako da ni do danas Policijska uprava i druga tijela nemaju ploča, preko 30 osoba je prošlo sudski progone, a jedan branitelj smrtno stradao u vezi s tim, kazao je Penava.

Lidija Brković je ocijenila da je Državni zavod raspolaže mjerama kontrole popisa te da je popis iz 2011. trebao biti podložan daleko većim provjerama na terenu. Postoje ne samo prekršajne nego i kaznene odredbe za one koji daju netočne podatke,m kao i za one koji takve podatke unose. Popis stanovništva u područjima poput Vukovara zahtijeva znatno više kontrole rada popisivača i ispostave imaju mehanizme za to, zaključila je.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. najsloženije je i najopsežnije statističko istraživanje s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica, a podaci koji se prikupljaju Popisom važni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja, rečeno je.

Cilj Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i obilježjima kućanstava i stanova.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. ožujka 2021. godine u 24 sata. Popis će trajati će od 1. travnja 2021. godine do 7. svibnja 2021. godine. U prvoj fazi od 1. do 10. travnja 2021. godine osobe će samostalno moći ispuniti upitnik u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz sustav e-Građani, a u razdoblju od 16. travnja do 7. svibnja 2021. godine popisivači će na terenu popisivati one koji se nisu samostalno upisali putem osobnog intervjua.