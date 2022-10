Ponovo će se brojati glasovi za predsjednika Republike Srpske

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) u ponedjeljak je donijelo odluku o ponovnom prebrojavanju glasova za predsjednika Republike Srpske nakon što su potvrđene brojne nepravilnosti pri dosadašnjem utvrđivanju rezultata izbora provedenih 2. listopada

"Kada birački odbori i gradske izborne komisije nisu u stanju same uraditi svoj posao to će uraditi glavni centar za brojanje", kazao je predsjednik SIP-a Suad Arnautović pojašnjavajući zakonsku osnovu za ponovno brojanje glasova.

Odluka je donesena na temelju procjene kako su prikupljeni dokazi da je izborni proces do ove faze "nedvojbeno kontaminiran" u mjeri koja onemogućuje vjerodostojno utvrđivanje izbornih rezultata za predsjednika i dopredsjednike Republike Srpske.

Tijekom kraće rasprave većina članova SIP-a bila je suglasna s konstatacijom kako je do sada nedvojbeno potvrđen cijeli niz neregularnosti pri prebrojavanju glasova kao i o neopravdanom probijanju rokova za prebrojavanje glasova, uključujući krivotvorenje podataka o rezultatima glasanja a neke od utvrđenih nepravilnosti, ocijenili su, sigurno će biti i predmetom tužiteljske istrage jer podliježu kaznenoj odgovornosti.

"To nije razlog da mi ne skinemo ljagu s ovog izbornog procesa jer ne možemo pokloniti vjeru do sada utvrđenim rezultatima iz općina i gradova", kazala je članica SIP-a Irena Hadžiabdić.

Jedan od ključnih dokaza koji je potvrdio prijevare pri utvrđivanju izbornih rezultata bila je izjava Stevana Gutića, predsjednika biračkog odbora iz sela Krajišnik kod Bosanske Gradiške u kojemu je rođena majka Jelene Trivić. On je pred televizijskim kamerama priznao kako je sve glasove koje je dobila Trivić pripisao drugom kandidatu. Kazao je kako je to učinio "jer je bilo kasno a on bio umoran".

Milorad Dodik uporno tvrdi kako su izbori bili sasvim regularni te kako je on nedvojbeni pobjednik u utrci za predsjednika RS.