Pomorska policija u akciji: U tjedan dana 63 prekršaja

Prekršitelji su uglavnom otkriveni na moru kod otoka Hvara, Šolte, Brača, Čiova te oko Splita. Sankcionirano je 13 osoba zbog vožnje gliserom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, čime se ugrožava sigurnost ljudi.

Zabranjeno sidrenje

Policija podsjeća na propise prema kojima motorne brodice i brodice na mlazni pogon, skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku itd. mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem glisiranje nije zabranjeno.

Osim zbog nedopuštenog glisiranja policajci su izricali kazne i zbog sidrenja gdje je to zabranjeno, plovila danog na upravljanje osobi bez dozvole, te zbog neposjedovanja potrebnih dokumenata.