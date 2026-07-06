Vozači, oprez: Policija provodi preventivnu akciju nadzora na cestama

Posebnu pozornost, najavljuje PUZ, obratit će se na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima te osobnim prijevozni, sredstvima.

Policija će paziti i na to je li vozačima isteklo važenje prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravlja li njima vozač prije stjecanja prava na vožnju, kao i upravlja li bez odgovarajuće kategorije.