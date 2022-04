Pomilovanje Mustača i Perkovića podijelilo branitelje, ali i generale; Kapulica: Inicijativa je vrlo štetna, SDP: Pričekajmo Milanovića

U HTV-ovoj emisiji Otvoreno sudjelovali su predstavnici parlamentarnih stranaka, a jednako kao i ostatak javnosti, i oni su podijeljeni oko inicijative za pomilovanjem Mustača i Perkovića

Kapulica je naglasio kako je došlo do podjele unutar braniteljske populacije, ali i unutar hrvatskih časnika i generala.

Mišel Jakšić iz SDP-a istaknuo je kako se danas često spominje Zoran Milanović, a on do sada ništa nije rekao o toj temi. 'Ja za sada ne vidim, gdje se on miješa, i gdje on stoji iza toga. Osim što nam povijest govori da niti Perković, a niti Mustač, nisu bili suradnici niti prvi suradnici Zorana Milanovića. Bili su kako nam povijest govori, bili su suradnici dr. Franje Tuđmana', kazao je Jakšić.