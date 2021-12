Pomažu beskućnicima, obnavljaju kuće na Baniji, brinu o djeci iz domova i daju stipendije studentima; upoznajte dobre ljude koji žive hajdučke vrijednosti

'Hajduk nas povezuje i okuplja, daje nam ogromnu vidljivost. Mi smo operativa, a Torcida i deseci društava prijatelja kluba naše su ruke na terenu', slikovito nam objašnjava Darko Čop. On je tajnik i glavni operativac humanitarne udruge Bilo srce, u kojoj je okupljeno valjda sve na ovom svijetu što ima zajednički hajdučki nazivnik. I želi pomoći

Katkad bude komplicirano lijepu priču pretočiti u ozbiljan tekst, ponekad i razočaravajuće to da u njoj nema baš nikakve kontroverze ili skandala koji će privući čitatelje, a storija o Bilom srcu baš je takva. Toliko je puna dobrote da je površnima gotovo pa - dosadna.

Tu je sam splitski klub, potom Naš Hajduk kao organizacija svih njegovih desetaka tisuća članova, pa šezdesetak društava prijatelja raštrkanih diljem zemlje, od Vukovara do Dubrovnika, zatim Torcida kao udarna snaga i intervencijski tim, klupski veterani i igračke legende kao snažna podrška… Sve je stalo u Bilo srce.

Nije do humanitaraca, do nas je i do naših navika. Često znamo preskakati ono što na ljudskom, moralnom nivou baš valja.

Bilo srce dakle jučer je proslavilo rođendan. Nije prvi - jer je udruga s manjim intenzitetom djelovala i ranijih petnaestak godina - ali je prvi otkako su se lani u ovo doba u njoj okupile baš sve hajdučke snage. Imali su nešto novca na računu pa su ga odmah razdijelili: udrugama i domovima koji se brinu o djeci s Downovim sindromom, nezbrinutoj i onoj s poteškoćama u razvoju, Centru za autizam i sličnim institucijama. Novac vrijedi samo ako pomaže, brojke na računu možeš samo gledati i ništa više.

I tako je krenulo, ubacili su u višu brzinu. Tportal je s predstavnicima ove splitske udruge, suprotno njihovoj želji da sami sebe eksponiraju, rezimirao ono što su učinili u samo godini dana. Ako vam je dosadno čitati o volonterskom angažmanu i dobroti, kažemo, slobodno preskočite ovaj tekst. Nema kontroverzi.

'Taj Hajdukov brend je čudesan, magnetno privlačan, otvara mnoga vrata i motivira ljude koji bi inače možda ostali inertni, pasivni', govori nam predsjednik Bilog srca, afirmirani mladi splitski glumac Ivan Baranović.