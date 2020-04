Uskrs bez otvorenih misnih slavlja, blagoslova hrane i okupljanja. Proslava blagdana u karanteni izazov je za vjernike. Kako u vrijeme pandemije koronavirusa, kada je važno održavanje socijalne distance, slaviti Uskrs te kako vjernici trebaju promišljati situaciju u kojoj smo se našli, u razgovoru za tportal govori pater Arkadiusz Krasicki CSSp (Družba Duha Svetoga), predavač biblijskih predmeta na Teološko-katehetskom odjelu u Zadru, pomoćnik u pastoralu mladih te braka i obitelji Šibenske biskupije koji pastoralno djeluje u župama Zablaće i Mandalina

'Bilo bi pogrešno da zaboravimo, zbog okolnosti u kojima živi cijeli svijet, radovati se Uskrsu! Tada bi se dogodio promašaj pravog završetka priče o koronavirusu. Svako zlo nestat će u Božjem milosrđu. Iz ove krize Bog će izvući još veće dobro. Ovaj Uskrs bit će vrlo izazovan. Prijenos liturgije mnogi će pratiti preko medija. Neće biti nazočni vjernici, za koje je to velik izazov. Do sada nije bilo tako. Da, slažem se, sve to nalikuje duhovnoj pustinji. Ali u pustinji ima oaza. Ima vode. To je znak nade koja potiče vjeru', poručuje.

Podsjeća kako nas korizma i 'virusni' kontekst spremaju za veliko otajstvo Isusova uskrsnuća, a koje se već dogodilo u povijesti. Ističe kako ne smijemo zaboraviti da se ono događa svake nedjelje.

'Na dan uskrsnuća Isus poziva sve nas da izađemo na svjetlo. Da se približimo Njemu, Uskrslom Gospodinu. Za mene je to milosni put jer takvo obilježje ima korizma. U kontekstu COVID-a unosi dodatnu duhovnu dimenziju izazova. Tko zna, možda je sve ovo do sada bila jednostavno 'korizmena igra' jer je Uskrs svake godine, pa tako i ove, tvrde mnogi. Iako smo već u posljednjoj fazi duhovnih priprema, želim ponoviti Isusove riječi - ne bojte se!' poručuje pater Krasicki, dodajući kako je možda upravo ovo vrijeme u kojem ćemo odlučiti bolje nego do sada.

Koronavirus i pandemija mnoge pogurali u strah

Tema koronavirusa i pandemije, govori nam, mnoge je ljude pogurala u strah. Obitelji oboljelih, kao i sami oboljeli, dodaje, prošli su tešku katarzu. Ovo razdoblje uspoređuje stoga s ražarenom peći o kojoj govori knjiga proroka Danijela.

'Mnogi se žale da im je teško u ovom vremenu. Ni vicevi više ne mogu podići raspoloženje. Možda upravo ti proživljavaš takvu situaciju. Sve oko tebe postalo je užarena peć. Najbliži ti idu na živce. Zatvoren u kući. Sve isto od jutra do večeri. Redovi ispred ljekarni, trgovina... Možda i radiš negdje, s maskom na licu, nekoliko sati. Umoran. Ne možeš podnijeti sredstva za dezinfekciju. A možda radiš u bolnici, policiji. Svaki dan u strahu zbog virusa. Možda se brineš za bolesnike i kažeš 'više ne mogu'. Povrh svega, teško ti je smiriti srce. Ne možeš na misu. Sve to ili najvjerojatnije još više od spomenutoga postaje za tebe užarena peć', govori pater Krasicki, ilustrirajući to mladićima iz Danijelove knjige koji su usred ognja slavili Gospodina.

'Židovi, dok su slavili Pashu u najtežim trenucima egipatskog ropstva, pjevali su Gospodinu psalme radosti, Aleluja. Nedostaje nam radosti Božje riječi. Slavimo Gospodina u našim kućama! Pjevajte Gospodinu jer je On jedini pobjednik! Bdijmo!' kazuje pater, poručujući vjernicima da kroz vrijeme pandemije, listajući Bibliju od početka do kraja, 'vidimo da nakon grijeha slijedi kazna'.

'To se događa automatizmom, kao otisak stopala u snijegu. No svaki put, od same Knjige postanka, Bog nikada nije ostavio čovjeka sama. Uvijek mu je bacio 'jastuk za spašavanje'. Drvo života postaje za nas i za cijeli svijet spasenjem. Prema proroku Jeremiji, Isus umire na drvetu života, križu. On sam postaje drvom života i hrani nas svojim tijelom. Bez obzira na sve, mi smo pobjednici upravo u Uskrslomu', poručuje pater Krasicki.