Poljski predsjednik kritizirao EK zbog blokiranja sredstava

"Nemam dvojbi u pogledu razloga za blokiranje novca Europske komisije iz Nacionalnog plana oporavka, jer je to čisto politička akcija usmjerena protiv prethodne poljske vlasti", rekao je Duda na konferenciji za novinare u Vilniusu.

Nova proeuropski orijentirana poljska vlada obećala je da će ponovno omogućiti pristup zemlje novcu tako što će vratiti vladavinu prava, no suočena je s otporom pristaša i saveznika bivše vladajuće stranke, među kojima su predsjednik Andrzej Duda i neki visokopozicionirani suci.

"Pokušaj je to da se Poljska natjera na promjenu vlasti. Ja sam to tako shvatio, a aktualni događaji to samo potvrđuju", dodao je.

Nitko iz Europske komisije nije bio dostupan za komentar.

Duda je kazao i da je otvoren za pregovore i prijedloge o brojnim promjenama u poljskome pravosudnom sustavu, no istaknuo je da neće dopustiti provjere sudaca imenovanih za vrijeme njegova mandata.

Izbori održani 15. listopada okončali su osmogodišnju vladavinu PiS-a, a nova vlada na čelu s bivšim predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom obećala je da će ponovno omogućiti pristup fondovima EU-a.

U prosincu je Europska komisija objavila da će prebaciti pet milijarda eura Varšavi iz udjela Poljske od 60 milijarda eura koje je blok namijenio oporavku nakon covida-19.

U subotu je poljska ministrica za fondove i regionalne politike Katarzyna Pelczynska-Nalecz za privatnu televiziju TVN24 rekla da je Poljska ispunila uvjete za podnošenje dokumenata koji su ključni da bi se dobio pristup Strukturnim fondovima EU-a.