Političari diljem svijeta dobivaju neozbiljnu konkurenciju koja se sviđa glasačima

Što je zajedničko Slovencu Marjanu Šarecu, Talijanu Beppeu Grillu i Ukrajincu Vladimiru Zelenskom? Sva trojica su komičari prebjegli u političare. Prvi je aktualni premijer Slovenije, drugi suosnivač Pokreta pet zvijezda, stranke bez koje Talijani prošle godine ne bi formirali 'vladu promjene', a treći je prema trenutačnim anketama najizgledniji novi predsjednik Ukrajine. Njih trojica nisu jedini komičari u politici, a 'politika i komedija nisu tako čudne prijateljice kao što se misli', kaže britanski psiholog

Za 40-godišnjeg Vladimira Zelenskog još se ne zna gdje pripada, ali se zna da na izborima za novog predsjednika Ukrajine 31. ožujka među rekordnih 44 kandidata ima najviše šansi, prešišavši bivšu premijerku Juliju Timošenko i aktualnog predsjednika Petra Porošenka . To je kao da u nas među moguće predsjedničke kandidate uz Kolindu Grabar Kitarović i Zorana Milanovića ubacite nekoga iz 'News bara'.

Nakon što je Marijan Šarec postao mandatar nove slovenske vlade, dovodeći u red šesteročlanu koaliciju stare i nove ljevice, relativni pobjednik parlamentarnih izbora Janez Janša nazvao je to 'teatrom apsurda'. Zbog antidemokratske retorike njemački Der Spiegel je ultradesnog Beppea Grilla svojedobno proglasio 'najopasnijim čovjekom u Europi'. Svejedno, u oba slučaja, kako u lijevom, tako i u desnom taboru, pokazalo se da komedija i politika idu zajedno.

Gnarr je započeo kampanju kao dio svoga satiričnog TV showa, zagovarajući 'poštenje i integritet, empatiju, nenasilnu komunikaciju i more zabave' i ne očekujući od toga ništa posebno, ali je na kraju oduševio građane islandske metropole.

TV komičar Patrick Layton Paulsen od 1968. do 1996. šest puta jurišao je na Bijelu kuću i svaki put pobrao nešto protestnih glasova.

Američka komičarska zvijezda nezaboravnog TV showa 'Saturday Night Live' Alan Stuart Franken bio je senator Minnesote od 2009. do 2018. godine.

U američkoj tradiciji je to da političar mora biti duhovit. Govor bez šale i pošalice je juha bez soli, pa predsjednici imaju posebne stručnjake za smišljanje duhovitosti koje njihovu govoru daju boju i stanku za pljesak. Za republikance Ronalda Reagana, Georgea Busha i Johna McCaina to je trideset godina činio bivši PR-ovac i autor humorističkih kolumni, Kanađanin Doug Gamble, a sada to čini i za Donalda Trumpa.

A političar novog kova očito mora biti duhovita medijska posvuduša, u stalnom kontaktu s glasačima i tvrditi da ne pripada seriji dosadnog političkog establišmenta. Zelenskij je majstor u tome. Popularnost može zahvaliti i tomu što se serija 'Sluga narodu' vrtjela na YouTubeu, a od 2017. dostupna je na Netflixu. Uz to je glavni junak romantičnih komedija. Kao što je Donald Trump bio zvijezda reality showa, tako se i on pojavio u ukrajinskoj verziji 'Plesa sa zvijezdama', a i voditelj je jutarnjeg TV showa 'Kvartal 95' na privatnoj mreži 1+1 ukrajinsko-izraelskog milijardera Igora Kolomojskog, ljutog neprijatelja Porošenka. Ukratko: nema gdje ga nema.