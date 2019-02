Politički cirkus uzdrmao i ekonomiju najvažnijeg hrvatskog trgovinskog partnera. Što se zapravo događa u Italiji?

Talijanski statistički ured objavio je u četvrtak da je prekojadranski susjed, kojem plasiramo 15 posto svojeg izvoza i odakle nam dolazi milijun gostiju godišnje, i drugi kvartal zaredom zabilježio gospodarski pad, a negativan trend mogao bi dodatno pojačati pritisak na nestabilnu vladu u kojoj se sve više natežu Liga i Pokret pet zvijezda

Dva uzastopna tromjesečja negativnog gospodarskog trenda bacila su Italiju , najvažnijeg hrvatskog trgovinskog partnera, u recesiju , otkrili su podaci koje je u četvrtak objavio talijanski statistički ured Istat . Nakon što je bruto domaći proizvod (BDP) u Italiji u trećem lanjskom kvartalu skliznuo za 0,1 posto, u posljednja tri mjeseca prošle godine on se smanjio za dodatna 0,2 postotka. Kako se nastavak negativnog trenda i očekivao, tržišta nisu snažnije reagirala na najnovije informacije, no loše ekonomske vijesti mogle bi stvoriti novi pritisak na talijanski politički vrh.

No uspjeh u lanjskom dogovoru oko kreiranja zajedničke vlade u međuvremenu je zamijenila nesloga te natezanje oko važnih političkih pitanja. Salvini i Di Maio se konstantno sukobljavaju oko svih važnijih planova vlade – od proračuna, preko obrambene politike, do imigracije. Pokret pet zvijezda je, primjerice, inzistirao na provođenju svojeg obećanja da će povećati socijalna davanja za siromašne, zbog čega Liga nije mogla ukalkulirati smanjenje poreznog opterećenja za male i srednje poduzetnike, koji joj čine jedan od glavnih izvora podrške na poduzetnom talijanskom sjeveru. U Pet zvijezda također sve jače pokušavaju nametnuti zabranu rada nedjeljom i praznicima dok poduzetnici strahuju da bi zbog te zabrane moglo doći do pada njihovih prihoda koje bi preuzela konkurencija što posluje preko interneta.

Nesloga između dva politička partnera dosegnula je takvu razinu da bliski suradnici nagovaraju Mattea Salvinija da iznudi prijevremene izbore kako bi kapitalizirali jačanje podrške među biračima što je sugeriraju ankete. Visoki dužnosnici Lige tvrde da zbog neslaganja s Pokretom pet zvijezda vlada nije u stanju ispuniti obećanja iz izborne kampanje i da se više bave rješavanjem problema koje stvori Pokret pet zvijezda nego provođenjem mjera vlastite politike.