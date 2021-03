Policijska zapovjednica odbacuje ostavku nakon oštre policijske akcije u Londonu

Zapovjednica londonske policije Cressida Dick odbacila je u nedjelju pozive na ostavku zbog oštre policijske akcije prema sudionicima bdijenja za ženom za čiju je smrt osumnjičen policajac.

"To što se dogodilo Sarah šokira me. Kao što znate, prva sam žena zapovjednica londonske policije i možda me zato i više šokira", rekla je i naglasila "To što se njoj dogodilo čini me još odlučnijom da vodim ovu organizaciju".

Policija u Londonu sukobila se s ožalošćenima i prosvjednicima u subotu kad se više od tisuću ljudi okupilo da obilježi spomen na ubojstvo Everard nekoliko sati nakon što se policajac optužen za njezino ubojstvo pojavio na sudu.

Počast ubijenoj Everard odala je Kate, britanska vojvotkinja od Cambridgea.

Nestanak Sarah Everard za vrijeme povratka kući u večeri 3. ožujka izazvao je val reakcija žena o opasnostima koje im prijete dok noću same hodaju ulicama i zabrinutost zbog neuspjeha policije i društva da riješe taj problem.