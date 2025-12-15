jurnjava na cesti

Filmska potjera na A1: Terenac pun migranata bježao od policije u suprotnom smjeru

M. Šu.

15.12.2025 u 15:12

Na društvenim mrežama proširila se snimka prave filmse policijske potjere na A1

Na autocesti A1 kod Zagvozda jutros se odvijala prava filmska potjera. Radio Imotski objavio je snimku na kojoj se vidi kako crni osobni automobil velikom brzinom vozi autocestom u suprotnom smjeru, dok ga policija prati s uključenim rotirkama.

Policija je na kraju ipak zaustavila vozilo, a u njemu zatekla desetak migranata.

'U službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu s kojim je vozač jutros ušao na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima. U navedenom slučaju policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona. Prema prvim informacijama s terena u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja', kazali su za 24 sata iz splitsko-dalmatinske policije.

