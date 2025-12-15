Filmska potjera na A1: Terenac pun migranata bježao od policije u suprotnom smjeru

Na autocesti A1 kod Zagvozda jutros se odvijala prava filmska potjera. Radio Imotski objavio je snimku na kojoj se vidi kako crni osobni automobil velikom brzinom vozi autocestom u suprotnom smjeru, dok ga policija prati s uključenim rotirkama.

Policija je na kraju ipak zaustavila vozilo, a u njemu zatekla desetak migranata.

'U službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu s kojim je vozač jutros ušao na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima. U navedenom slučaju policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona. Prema prvim informacijama s terena u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja', kazali su za 24 sata iz splitsko-dalmatinske policije.