Policija putem POS uređaja naplatila 81.200 kuna kazni

Plaćanje kazne za prometni prekršaj na ruke policijskom službeniku otišlo u povijest. Naplata kazni za prekršaje počinjene u prometu od sad se naplaćuju putem POS uređaja

'Do 15 sati naplaćeno je 134 transakcije vrijedne 81.200,50 kuna' , odgovorili su za RTL iz MUP-a .

'Odustajanjem od naplate novčanih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjava preporuke iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a, stručnog tijela Vijeća Europe specijaliziranog za sprečavanje korupcije, kojima unaprjeđuje kontrolu i nadzor postojećeg sustava plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima, te utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji', priopćili su iz MUP-a.

Građaninu koji, putem POS uređaja, plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

'Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa', objasnili su iz MUP-a.

Ako građanin želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja, ali to nije u mogućnosti učiniti zato što nema karticu kod sebe ili zbog već nekog drugog razloga, policijski službenik će mu uručiti Obavijest o počinjenom prekršaju.