Policija provodi izvide zbog navodnog pokušaja silovanja na Kaptolu

Nakon što je 41-godišnji Marin Sovar prije desetak dana prijavio policiji da ga je 2005. na Kaptolu navodno pokušao silovati svećenik, zagrebačka policija potvrdila je Hini da provodi izvide, ali još ne može iznositi detalje o mjerama i radnjama koje će poduzeti tijekom kriminalističkog istraživanja.

Sovar, koji se 2005. namjeravao zarediti za svećenika, ispričao je medijima da je te godine u svibnju bio žrtva pokušaja silovanja.

Prvi put je o tome dao iskaz policiji u svibnju ove godine, kada je došao dati iskaz zbog odvojenog slučaja o seksualnom zlostavljanju djevojčice u Srijemu. Tada je ustvrdio da je on bio žrtva pokušaja silovanja na Kaptolu dok se namjeravao zarediti za svećenika.

Sovar: Svećenik me pozvao u sobu i "zalijepio mi se na leđa"

Sovar, koji sada rada kao profesor na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, kaže da je na kuriju na Novoj Vesi, gdje je bio žrtva pokušaja silovanja, došao na preporuku gvardijana u samostanu u kojem je tada stanovao.

"Već sam bio franjevački kandidat, u to vrijeme sam šivao misnice tom gvardijanu, on me pozvao u blagovaonicu i upoznao s tim svećenikom, koji je profesor na fakultetu", rekao je Sovar.

Dok se družio s gostima, taj svećenik ga je pozvao u sobu da mu pokaže što treba šivati, a onda mu se, tvrdi Sovar "zalijepio za leđa".

"Kad sam se okrenuo on je mene stisnuo oko struka, priljubio uz sebe i rekao da 'te oči i usne nikad neće zaboraviti', da on mene ne može izbiti iz glave”, kaže Sovar.

Nakon što ga je Sovar odbio, svećenik ga je pustio, ali ga je ponovno napao nakon što su otišli gosti.

"Tada me obgrlio oko vrata, počeo me ljubiti po obrazima i vratu, ja sam se odmicao, on je već legao na mene i skoro sam pao s kauča koliko sam se pokušavao izvući. Onda sam ga odgrnuo i rekao da je dosta", rekao je Sovar dodavši kako je tada zaključio kako je takvo ponašanje tom svećeniku svakodnevnica.

Osim što ga je nakon 13 godina prijavio policiji, Sovar je o navodnom pokušaju silovanja pisao kardinalu Josipu Bozaniću, tvrdeći da je to učinio potaknut sviješću da je takvo neprihvatljivo ponašanje bilo dosta rasprostranjeno.

Policija je Hini potvrdila da je zaprimila Sovarovu prijavu. "Prijava događaja je zaprimljena i provode se izvidi, te nismo u mogućnosti iznositi detalje o mjerama i radnjama koje će se poduzeti tijekom kriminalističkog istraživanja", navodi policija.

Zagrebačka nadbiskupija na može komentirati prijavu u tijeku postupka

Iz Zagrebačke nadbiskupije odgovoreno je Hini da u tijeku postupka ne mogu komentirati prijavu za zlostavljanje.

"Zagrebačka nadbiskupija, iako poštujući interes javnosti, ne može s obzirom na pravo svake osobe na dobar glas i pravo na zaštitu vlastitog intimiteta, osobito zaštite prava na poštivanje osobnog života i drugih inih prava sudionika, kao i tajnosti samog eventualno pokrenutog postupka, komentirati bilo koje postupanje koje je na crkveno-pravnome području u tijeku", ističe Ured Zagrebačke nadbiskupuije.

Načelno se može potvrditi, naglašava Ured, da u svim slučajevima u kojima je zaprimljena vjerojatna obavijest o počinjenju kažnjivog djela na kanonskom području, mjerodavna crkvena vlast odgovorno i savjesno pristupa utvrđivanju svih činjenica, okolnosti i odgovornosti te posljedično donosi odluku o pokretanju kanonskog postupka za proglašenje ili izricanje crkvenih kazni.

Što se tiče civilnoga kaznenopravnog područja, navodi Ured, ističemo da ako postoji osnovana sumnja da su u nečijem postupanju, bez obzira o kome se radi, ostvarena obilježja kaznenog djela, postoji moralna, a u određenim slučajevima i zakonska, obveza prijavljivanja počinjenog kažnjivog djela.

"Isto tako, svakoj žrtvi kaznenih djela zajamčena su sva prava u prethodnom i kaznenom postupku i crkveno pravo u tome upućuje na poštivanje svih civilnih zakona, osobito s obzirom na prijavljivanje kažnjivog djela od strane žrtve", stoji u odgovoru Zagrebačke nadbiskupije.