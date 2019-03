Evo kako su tužitelji i policija izbjegavali objaviti podatak o prestanku važenja vozačke dozvole ministrice Žalac

Kako bismo dobili informaciju kada je točno prestala važiti vozačka dozvola ministrice regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac, a prije nego je ona sama priznala da se to dogodilo prije gotovo tri godine, poslali smo upite na više strana, no ispalo je da nadležne institucije prebacuju odgovornost jedna na drugu

Prvo smo upit o prestanku važenja vozačke dozvole poslali MUP-u, koji nas je uputio na Državno odvjetništvo u Vinkovcima.

'Obavještavamo vas da je policija obavijestila nadležno državno odvjetništvo u Vinkovcima o svemu do sada utvrđenom i poduzetom, a koje odvjetništvo je i rukovodilo očevidom prometne nesreće. Policija je u subotu u dva navrata izvijestila javnost o navedenoj prometnoj nesreći i to u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Za sve daljnje upite upućujemo Vas da se obratite nadležnom državnom odvjetništvu.'