Policija o neredima u Stuttgartu: Razlozi za nasilje su alkohol i potreba da se dokaže postavljanjem videa na društvene mreže

Policija u Stuttgartu isključila je u nedjelju političku pozadinu izgreda koji su se dogodili u noći sa subote na nedjelju, tijekom kojih je ozlijeđeno 19 policajaca i privedeno je 26 osoba.

'Mi trenutno možemo isključiti bilo kakvu političku pozadinu ovih nasilnih djela', rekao je predsjednik policijske uprave Stuttgart Franz Lutz na izvanrednoj konferenciji za tisak.

On je objasnio da je, prilikom provjere jednog 17-godišnjaka zbog posjedovanje droge, došlo do 'eksplozije nasilja' na jednom trgu u središtu Stuttgarta, u čemu je sudjelovalo '200 do 300' osoba.

Pritom je ozlijeđeno 19 policajaca, a u trgovačkom središtu grada su uništene i opljačkane mnoge trgovine.

'Radi se o dosad neviđenoj eksploziji nasilja protiv policajaca i uništavanja imovine pa sve do masovnog pljačkanja', rekao je Lutz.