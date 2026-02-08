Policija nakon potjere spasila pjevača otetog nakon koncerta u Beogradu

Dva nepoznata počinitelja su, uz prijetnju nožem i vatrenim oružjem, u nedjelju rano ujutro otela D. K. (1983) i pokušala mu iznuditi novac.

Beogradski portali navode da je riječ o makedonskom pjevaču Danielu Kajmakoskom, koji je otet nakon nastupa u Beogradu u nedjelju rano ujutro, a nagađa se da su otmičari dvojica državljana Turske koji su u pokušaju bijega imali nesreću na autocesti Beograd-Zagreb.

Na web stranici Večernjih novosti je objavljeno da je nakon dramatične potjere od Beton hale do Rume i nesreće u kojem je vozilo uništeno, policija oslobodila vezanog umetnika, dok se traga za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 eura otkupa uz prijetnje obitelji pjevača.