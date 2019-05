Policija: Hod za život okupio je 7 tisuća ljudi, Markić: Bilo nas je 20 tisuća

Četvrti po redu „Hod za život”, prema riječima organizatora, najbrojniji do sada jer se okupilo 15 do 20 tisuća ljudi, završen je oko 13 sati na zagrebačkome Markovu trgu s kojeg je poručeno da se želi živjeti u državi u kojoj zakoni štite pravo na život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti

Nakon hoda, u kojem su sudjelovale brojne mlade obitelji s djecom, kao i njihovi roditelji, djedovi i bake od Zrinjevca kroz centar Zagreba do Markovoga trga te govora nekoliko koordinatora inicijative, okupljanje je završeno nastupom pjevača Marka Perkovića Thompsona. Članica Inicijative „Hod za život”, predsjednica udruge „U ime obitelji” Željka Markić Hini je po završetku skupa rekla kako je nesumnjivo riječ o dosad najvećem broju ljudi okupljenih kako bi podržali život.

„Vidjeli smo da ima jako puno ljudi. Povorka se već kretala kroz Mesničku, a još ljudi nisu prošli Trg bana Jelačića. Ne znamo točnu brojku, ali pričekat ćemo da nam kaže ministar unutarnjih poslova, je li većina tih ljudi čekala tramvaj ili su doista došli na 'Hod za život'”, dodala je. Iz same Inicijative kasnije je Hini rečeno kako je njihova procjena kao organizatora da je u Zagrebu na "Hodu za život" bilo 15 do 20 tisuća ljudi, a iz zagrebačke policije je Hini rečeno da se okupilo oko 7 tisuća ljudi. Ranije procjena policije bila je da u "Hodu za život" sudjeluje 5 tisuća ljudi. Okupljene na Markovom trgu, kao i one na Katarininom trgu na Gornjem gradu, gdje je bio postavljen video-zid, prva je pozdravila 28-godišnja Andreja Kotnik poručivši kako želi i traži da „Hrvatska bude država u kojoj se poštuje pravo na život svakog čovjeka, velikog i malog, od početka života, od začeća do prirodne smrti”.

„A znanost bez ikakve sumnje potvrđuje da život svakog čovjeka počinje na isti način – začećem. Da je kod začeća, spajanja jajne stanice i spermija, određen spol djeteta, boja kose, očiju, visina, talentiranost... Znanost pokazuje da je srce koje nam danas kuca u grudima počelo kucati 18. dan od začeća u trbuhu naše majke, a da dijete već osam tjedana od začeća štuca i zijeva...”, istaknula je, što su okupljeni pozdravili burnim pljeskom. Naglasila je kako je svatko, pa i oni koji ih, kako je rekla, nastoje na nedemokratski način zaustaviti i poručuju da Inicijativa ne govori istinu, prošao sve faze života – zigota, embrij, fetus, novorođenče, dojenče, dijete vrtićke i školske dobi, adolescent, mladić i djevojka te na kraju žena i muškarac.

Izrazila je nadu da će Sabor i Vlada - „oni koji nekad sjede na ušima” - pošteno obavljati posao za koji im je dat mandat – osiguravajući zaštitu ljudskih prava i temeljnog ljudskog prava - prava na život od začeća do prirodne smrti”, „Želim graditi društvo koje se brine o ženama, trudnicama, majkama i očevima nerođene djece, koji imaju pravi na točne informacije da njihovo dijete nije hrpa stanica, da je to drugo biće, drugi čovjek, koji raste u tijelu majke. Žene imaju pravo znati istinu da njihovo dijete kod pobačaja osjeća bol. Znanost je to izvan svake sumnje dokazala”, rekla je. Filip Đekić iz Sesveta pozdravio je okupljene poručivši kako je dijete onih koji su 1990-ih branili Hrvatsku te poručio kako se „Hodom za život” danas bore za najranjivije kao što su se „očevi borili 1990-ih”. Kao mladi liječnik pozvao je kolege ginekologe koji se bore za priziv savjesti, odnosno mogućnost da odbiju postupak koji bi mogao ugroziti život trudnice i nerođenog djeteta. Magdalena Krpina Zdilar, majka 5-mjesečnog sina, rekla je kako je činjenica da 75 posto žena koje, nažalost, naprave pobačaj, to naprave zbog teške ekonomske situacije i zbog toga jer nisu imale podršku te nisu bile informirane da život počinje od trenutka spajanja muške i ženske spolne stanice. „Zato je ovaj 'Hod' važan, da ukažemo na nužnost informiranja znanstvenih činjenica”, dodala je te pozvala sve okupljene da pomognu trudnicama, majkama, mladim obiteljima. „Život je najbolja stvar u životu”, poručila je citirajući, kako je rekla, svoga supruga koji je također bio sudionik „Hoda za život”. Predsjednica udruge „U ime obitelji” Markić u izjavi novinarima istaknula je kako je brojnost ljudi danas u Zadru, Splitu te Zagrebu, gdje se održavao „Hod za život”, poruka da u Hrvatskoj ima jako puno ljudi koji žele da na zakonski i svaki drugi način svaki ljudski život bude zaštićen od začeća do prirodne smrti.