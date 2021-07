Policajci slomili slijepcu nogu, iščašili ruku, pa ga još optužili za lažno predstavljanje i vrijeđanje

Zagrebački policajci su prije dva mjeseca slomili nogu i iščašili rame slijepcu koji zapravo uopće nije bio čovjek kojeg su tražili. Kasnije su ga još i prijavili sudu za lažno predstavljanje i vrijeđanje

"Odlazim do plota, otvaram. Pazite pitanje, jeste vi Stevo? Eto, tako su pitali. Ja sam rekao da, da. No, prezime nisu spominjali", ispričao je Zagrepčanin Stevan Jambrešić za RTL-ovu Potragu nemili događaj.

"Neka ... je došla tu, u ovu VII. postaju prijaviti svog očuha ili što li, da ju je udario, i nisu niti čekali da im kažem prezime svoje, oni su odmah svalili - vi ste Stevo... Dajte neki dokument. I ja sam krenuo prema hodniku u jaknu da dam osobnu, tako su mi rekli. Međutim, oni su se brzo predomislili i počeli su blagu silu već činiti. Povlačiti me prvo za ramena, pa za vestu da sam skoro pao na nos", ispričao je Stevan Jambrešić događaj.

Policija je dakle tražila čovjeka potpuno drugačijeg prezimena. Stevan Jambrešić, kaže, do svoje osobne iskaznice nije uspio niti doći. Prije nego je shvatio što se događa policajci su ga zgrabili rukama.

"Kad su me odvukli do pola dvorišta su me srušili i počeli udarati po nogi, onako skakajući dok ja nisam počeo bolno arlaukati, i rekao, slomili ste mi nogu. Nogom! Cipelom! Jako. I sad, što je bilo. Ja sam kazao, slomili ste mi nogu, uopće se nisu obazirali na to, onda su stali udarati, onda su počeli nogu izvrtati", nastavio je dalje.

Jambrešić kaže da je u autu rekao da je on Stevan Jambrešić, a ne onaj kojeg su tražili. No svejedno su ga odveli u postaju.

Naime, policija je tražila osobu romske nacionalnosti, istog imena, ali različitog prezimena, koja se, navodno trebala nalaziti na istoj adresi. Postupanje policije bilo bi iznenađujuće grubo čak i da su našli pravu osobu, a potpuno je nejasno zašto Stevanu Jambrešiću nisu dali priliku da pokaže osobnu iskaznicu.

O ovom slučaju brutalnog policijskog postupanja sa slijepom osobom Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obavijestila je i Jambrešićeva polusestra i Savez slijepih Hrvatske, ali i zabrinuti susjedi.

Iz MUP-a priznaju da su policijski službenici prekršili zakon, neopravdano upotrijebili silu. U odgovoru pravobraniteljici koji je stigao mailom 13. srpnja, a nosi datum 28. lipnja, tvrde da su o svemu obavijestili i Jambrešićevu sestru i to još 21. lipnja.

No polusestra Stevana Jambrešića kaže da ništa nije dobila od policije.

Također u službenoj policijskoj zabilješci piše da je liječnica Hitne koja je pozvana u postaju, nakon što se Stevan Jambrešić žalio na bolove, ustanovila da mu nije ništa.

Hitna pomoć Stevana Jambrešića odvezla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje mu je ustanovljen prijelom noge i iščašenje ruke te je zadržan u bolnici pet dana. Za događaje u stanici drži da su bili brutalni zato jer ih je motivirala nacionalna netrpeljivost. Prvo su mislili da je Rom, a zatim da je Srbin jer mu pod mjestom rođenja stoji Sremska Mitrovica.

"Vrlo su bahati bili, od svega toga tražio sam čašu vode, što znači ovo je čista hrvatska voda?! Zar nije svaka voda na planeti ista", priča Stevan Jambrešić, a na pitanje jesu li mu to rekli, odgovara: "Da, pa sam im ono kazao, hrvatska ili ne, voda je voda. Posprdno su se osmjehivali, to da ga provociraju".

Odgovor policije na pritužbu koju je poslala, Jambrošićeva sestra je čekala gotovo tri mjeseca, a zatim se obratila novinarima. Naime, ono što jesu primili poštom nakon svega je optužni prijedlog na ime njezin brata.

Na pitanje za što su ga optužili, odgovara: "A kao da sam se krivo predstavljao, i da sam ih ja htio, ono napad na službenu osobu, itd. To mi još nije jasno".

Nakon što je RTL-ova Potraga kontaktirala policiju stigao im je odgovor da će nakon utvrđenih okolnosti optužni prijedlog protiv Stevana Jambrešića biti odbačen, dok će biti pokrenut disciplinski postupak protiv policijskih djelatnika, te je o rezultatima kriminalističke istrage obaviješteno i Državno odvjetništvo, saborski Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine, te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. U uredu pravobraniteljice kažu, Stevan Jambrešić zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda ima pravo podnijeti odštetni zahtjev.