Gužva prema moru, kolona na Lučkom 2 km. Ceste su skliske, vozite oprezno!

Kolnici su mokri i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici i središnjoj Hrvatskoj. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK)

Pojačan je promet u priobalju, u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, kao i na cestama u smjeru mora te pojedinim graničnim prijelazima. Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola prilikom prelaska državne granice na većini su graničnih prijelaza moguća duža čekanja, izvijestio je HAK.

A1 Zagreb-Split-Ploče

Pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora (iz smjera Jankomira i Buzina). Kolone su duge oko 2 km. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između Zagreba i Karlovca u smjeru mora na pojedinim dionicama vozi se usporeno (mokar kolnik i povećana gustoća prometa).

A3 Bregana-Lipovac

Do 10. kolovoza 2020. zatvoren je izlazni krak čvora Babina Greda (iz smjera Bregane, u smjeru NP Babina Greda) i ulazni krak istog čvora (iz smjera NP Babina Greda u smjeru Lipovca). Obilazak je preko čvorova Velika Kopanica i Županja.

A6 Rijeka-Zagreb:

Do 4. kolovoza 2020. god. zbog izvanrednog prijevoza između čvorova Delnice i Ravna Gora, u zoni tunela Vršek, povremeno će se zaustavljati promet u oba smjera između 00:00 sati i 04:00 sata, 2 (dva) puta u trajanju do 15 min.

Istarski ipsilon

U čvoru Rogovići za sav promet zatvoren je izlaz iz smjera Rijeke. U čvoru Ivoli zatvoren je izlaz iz smjera Pule te ulaz u smjeru Rijeke. Od 28.07. do 01.09.2020. između čvorova Rogovići i Vranja vozi se uz privremenu regulaciju prometa, zbog radova na izgradnji punog profila Istarskog ipsilona. Tijekom građevinskog miniranja kratkotrajno će se obustavljati promet. Za vrijeme radova između čvora Rogovići i čvora Vranja zabranjen je promet izvanrednih prijevoza širih od 3,00m. Na snazi su sljedeća ograničenja, odnosno zabrane za prolaske izvanrednih prijevoza na autocestama A8 i A9 Istarskog ipsilona: dionica čvor Kanfanar – čvor Medaki (max. širina 2,75 m), dionica čvor Medaki – čvor Kanfanar (max. širina 2,75 m), dionica čvor Rogovići – čvor Ivoli (max. širina 3,00 m), dionica čvor Ivoli – čvor Cerovlje (max. širina 3,00 m), dionica čvor Cerovlje – čvor Lupoglav (max. širina 3,00 m), dionica čvor Lupoglav – čvor Vranja (max. širina 3,00 m).

Državna cesta DC1

Do 1.9.2020. god do 17:00 sati za sav promet zatvoreno je raskrižje državne ceste DC1 (Ulica Trešnjevka) i državne ceste DC310 (Cvetkovačka ulica) u Jastrebarskom, zbog izgradnje kružnog toka. Promet se preusmjerava obilazno: - smjer Karlovac – Zagreb: državna cesta DC1 (Jastrebarsko) – državna cesta DC310 (Cvetkovačka ulica) - Ulica Matije Gupca -Ulica Augusta Šenoe – Radnička cesta –državna cesta DC1; - smjer Zagreb - Karlovac: državna cesta DC1 (Jastrebarsko) - Ulica kralja Tomislava - Ulica Augusta Šenoe - Ulica Matije Gupca – državna cesta DC310 (Cvetkovačka ulica) - državna cesta DC1. Do 30.9.2020.god. zbog radova na brzoj cesti Solin-Klis u smjeru Klisa prije tunela Klis Grlo vozi se uz privremenu regulaciju prometa (zatvoren je trak za spora vozila).

Jadranska magistrala (DC8)

Zbog radova zatvorena je između mjesta Baćina i čvora Čeveljuša. Obilazak je DC8-Baćina-Kula-Karamatići-Rogotin-DC8.