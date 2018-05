Pogledajte što čitatelji tportala misle o davanju prednosti braniteljima pri zapošljavanju

Nakon što se u četvrtak podigla prašina oko upute ministrice znanosti Blaženke Divjak o zapošljavanju nezaposlenih branitelja na mjestima ravnatelja škola i učeničkih domova, tportal je odlučio pitati svoje čitatelje misle li da nezaposleni branitelji trebaju imati prednost pri zapošljavanju na ta mjesta

Iako su u Ministarstvu znanosti, prema priznanju ministrice, donekle krivo shvatili tumačenje koje im je došlo iz Ministarstva branitelja, činjenica ostaje da se nezaposlenim braniteljima daje prednost koju dosad nisu imali. Naime, dosad nisu imali prednost pri zapošljavanju na rukovodeća mjesta, a tu su prednost imali prilikom zapošljavanja na 'nižim' funkcijama.

Ta mogućnost unesena je u Zakon o pravima hrvatskih branitelja prije pola godine, no do slanja ministričine upute nitko na to nije reagirao. Ustavnu tužbu najavili su iz Udruge srednjoškolskih ravnatelja, a nezadovoljstvo su izrazili mnogi ravnatelji, među njima i neki s braniteljskim statusom, koji će prema novom zakonu biti u nepovoljnom položaju ako se na natječaj za njihovo radno mjesto javi neki nezaposleni branitelj. Naravno, pod uvjetom da ispunjava uvjete natječaja.