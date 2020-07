Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje nakon jučerašnjeg osvježenja

U nedjelju i u prvoj polovini idućeg tjedna očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme uz porast dnevne temperature, no sa svježim jutrima, posebno u gorju

Tijekom današnjega dana pretežno sunčano u cijeloj Hrvatskoj, na Jadranu i vedro. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, popodne će slabjeti.

Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 24, a u unutrašnjosti Dalmacije, duž obale i na otocima od 27 do 31 °C.



U prvoj polovini novog tjedna uglavnom sunčano uz postupan porast dnevne temperature, no sa svježim jutrima, posebno u gorju. I dalje će povremeno puhati umjeren sjeveroistočnjak.



U ponedjeljak pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, još ujutro podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu većinom od 17 do 22 °C. Najviša dnevna između 21 i 25, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije od 26 do 30 °C.