Pogledajte kako je Vlada kadrovirala na zatvorenoj sjednici

Što se tiče kadrovskih pitanja , državnom službeniku Hrvoju Ćosiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Nikoli Modrušanu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Ivanu Lakošu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj digitalnog društva i strateško planiranje u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, do za imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci. Ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za klimatsku tranziciju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci dana je državnoj službenici dr. sc. Ivani Nagy.

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH, spomenuta se Oduka usklađuje s promjenama u ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, te se razrješuje i imenuje dio članova spomenutog Savjeta, kao predstavnika hrvatske manjine za Srbiju. Tako su razriješeni članica Jasna Vojnić i član Darko Vuković, a imenovane su nove članice Karolina Bašić i Renata Kuruc.

U Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, na temelju Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe od 1. listopada 2024. godine, imenovani su predstavnici i zamjenici predstavnika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Predstavnicima su imenovani: Marinko Lukenda, Danica Kramarić, dr. med., Nevenka Benić, Silvia Sakan, Ivo Bulaja i Morana Krušarovski, a zamjenicima predstavnika: Melita Čičak, Marijana Tkalec, Ivana Portolan Pajić, dr. med., Jasna Prepeljanić, Slavica Ružić, i Željka Gluhak.

Izmjenom Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije u mandatnom razdoblju 2025.-2030. godine, razriješen je dosadašnji član Marko Vešligaj, a Ante Bilić imenovan je novim članom kao predstavnik lokalne i područne (regionalne) vlasti izabran na lokalnim izborima.