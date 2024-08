Vlada osnovala Vijeće za hrvatski jezik i donijela niz kadrovskih odluka

Što se tiče kadrovskih pitanja, državnoj službenici Ani Kordej dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za kazneno pravo u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije do imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Anti Babiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu javnih politika za demografsku revitalizaciju u Ministarstvu demografije i useljeništva, do imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo u istom ministarstvu dano je državnoj službenici Ivani Perkušić do imenovanja ravnatelja Uprave, najduže do šest mjeseci, a i državnoj službenici Natalija Havidić u tom je ministarstvu dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za upravljanje javnim politikama za demografsku revitalizaciju i useljeništvo, također do imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Zbog isteka mandata Tomislav Župan razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na osobni zahtjev dužnosti člana tog Upravnog vijeća razriješena je Marija Barilić. Dubravka Kreč i Tanja Žaja imenovane su novim članicama Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao predstavnice radnika i predstavnice ministarstva nadležnog za rad i socijalnu politiku.

Državnom službeniku Šimi Jerčiću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, s danom 22. kolovoza 2024. do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do šest mjeseci, izvijestili su iz Vlade.