Pogledajte impresivan popis ludih zakona koji uveseljavaju svijet, ali mogu i zagorčati život

U Tadžikistanu je protuzakonito slaviti rođendan na javnom mjestu, u Teksasu je kažnjivo tući ženu bilo čime većim od muževa palca, u Švicarskoj nije dopušteno imati u akvariju samo jednu zlatnu ribicu. U Kini se budistički svećenici ne smiju reinkarnirati bez dopuštenja vlade, a na Maldivima turist može dospjeti pred suca ako na plaži zaboravi Bibliju… Malo je koja zemlja cijepljena protiv smiješnih, neobičnih, pa i apsurdnih zakona

Protivnici tog zakona optužuju državu za kršenje ljudskih sloboda i nasmijavanje Zapada. Ali ni mnoge druge zemlje – od Kine do Švicarske - nisu cijepljene protiv neobičnih, smiješnih, pa i apsurdnih razloga zbog kojih možete dospjeti pred suca, naročito ako se netko sjeti kakvog prastarog zakona koji je nekim čudom ostao na snazi.

Ni australski se zakon ne šali kada je riječ o proslavama važnih događaja u životu građana: onaj tko ometa vjenčano slavlje ili pogrebno žalovanje može dobiti kaznu do 10.000 australskih dolara ili završiti do dvije godine iza rešetaka.

Stanovnik Zapadne Australije sve do konca 2016. nije smio u jednoj rundi kupiti ili potrošiti više od 50 kilograma krumpira. To im je branila Korporacija za marketing krumpira, čudna tvorevina koju je 1946. osnovala vlada ove savezne australske države u svrhu izdavanja ograničenih licenci uzgajivačima te kontrole vrste i količine uzgajanog krumpira. Korporacija je imala pravo zaustavljati i pretraživati prtljažnike automobila građana na teritoriju Zapadne Australije ako bi sumnjala da netko krijumčari koji krumpir više. Mnogi su to napadali kao nedopustiv način petljanja države u slobodno tržište, ali trebalo je proći 70 godina da parlament zakonski ukine kontroverznu korporaciju.