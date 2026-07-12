Poginuo radnik zadarskog Vodovoda

U jutrošnjoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru smrtno je stradao djelatnik zadarskog Vodovoda. Tim su se povodom priopćenjima za javnost oglasili direktor tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar Tomislav Matek i gradonačelnik Zadra Šime Erlić, piše Zadarski list
Direktor Vodovoda Tomislav Matek potvrdio je kako je na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda došlo do teške nesreće sa smrtnim ishodom te istaknuo da društvo u potpunosti surađuje sa svim nadležnim institucijama, piše Zadarski list.
'Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji provode nadležna tijela, a društvo u potpunosti surađuje s policijom, Državnim odvjetništvom i svim ostalim nadležnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja', poručio je Matek.
Dodao je kako, zbog poštovanja prema obitelji preminulog djelatnika i činjenice da je očevid još u tijeku, u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatne informacije niti komentirati okolnosti nesreće.
'Obitelji i najbližima preminulog radnika upućujemo iskrenu i duboku sućut, a našim zaposlenicima svu potrebnu podršku u ovim iznimno teškim trenucima. O svim novim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena čim za to budu postojali uvjeti i nakon što nadležna tijela dovrše očevid', zaključio je direktor Vodovoda.
Povodom tragedije oglasio se i gradonačelnik Zadra Šime Erlić, koji je izrazio sućut obitelji i kolegama stradalog radnika.
'S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je danas na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda život izgubio djelatnik Vodovoda. U ime Grada Zadra i u svoje osobno ime upućujem iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali', poručio je Erlić.
Naglasio je kako je očevid još uvijek u tijeku te da će sve okolnosti ove tragedije utvrditi nadležna tijela.
Podsjetimo, do nesreće je došlo jutros na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru. Policija i druge nadležne službe provode očevid kojim će biti utvrđen uzrok i sve okolnosti nesreće.