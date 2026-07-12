Poginuo radnik zadarskog Vodovoda

Direktor Vodovoda Tomislav Matek potvrdio je kako je na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda došlo do teške nesreće sa smrtnim ishodom te istaknuo da društvo u potpunosti surađuje sa svim nadležnim institucijama, piše Zadarski list.

'Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji provode nadležna tijela, a društvo u potpunosti surađuje s policijom, Državnim odvjetništvom i svim ostalim nadležnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja', poručio je Matek.

Dodao je kako, zbog poštovanja prema obitelji preminulog djelatnika i činjenice da je očevid još u tijeku, u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatne informacije niti komentirati okolnosti nesreće.

'Obitelji i najbližima preminulog radnika upućujemo iskrenu i duboku sućut, a našim zaposlenicima svu potrebnu podršku u ovim iznimno teškim trenucima. O svim novim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena čim za to budu postojali uvjeti i nakon što nadležna tijela dovrše očevid', zaključio je direktor Vodovoda.

Povodom tragedije oglasio se i gradonačelnik Zadra Šime Erlić, koji je izrazio sućut obitelji i kolegama stradalog radnika.

'S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je danas na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda život izgubio djelatnik Vodovoda. U ime Grada Zadra i u svoje osobno ime upućujem iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali', poručio je Erlić.

Naglasio je kako je očevid još uvijek u tijeku te da će sve okolnosti ove tragedije utvrditi nadležna tijela.

Podsjetimo, do nesreće je došlo jutros na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru. Policija i druge nadležne službe provode očevid kojim će biti utvrđen uzrok i sve okolnosti nesreće.